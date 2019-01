I BT 3. januar kunne vi lese at Øyvind Halleraker fra Hordfast A/S nå vil ha bompenger i hele 40 år for å få finansiert det gigantomane prosjektet Hordfast. Forslaget hans viser til fulle at prosjektet har sporet helt av, og at kostnadene er enorme, mens gevinstene er små. At Terje Søviknes fra Frp støtter ideen om å øke innkrevingstiden, sier vel det meste om desperasjonen til Hordfast-tilhengerne. Her skal det bygges uansett!

Heldigvis ser det ut til at regjeringen begynner å få kalde føtter og skrur igjen pengekranen. Hordalandspolitikerne burde heller stå sammen om de nyttige samferdselsprosjektene som finnes i fylket vårt, bl.a. vei og jernbane (K5 E16) mellom Arna og Voss, som både er nødvendig og langt mer miljøvennlig.