Et oppgjør med gamle kjerringer

DEBATT: De eldre må ta seg en bolle og lære å oppføre seg.

HØFLIGHETSKURS: Ytringsfriheten er selvfølgelig noe en skal hylle, men det betyr ikke at en bare burde si alt mulig høyt. Et kurs i hvordan å oppføre seg hadde vært på sin plass for noen mennesker, mener Maria Holtan Nykås.

Maria Holtan Nykås Student, Bergen

Folk flest er hyggelige. Men så er det noen folk som bare ikke klarer å oppføre seg. Du blir kanskje sjokkert hvis jeg sier at disse menneskene er over 50, men det er den brutale sannheten.

Selv jobber jeg i butikk, og har som regel gode opplevelser med kundene. Men iblant så er det en drittsekk som dukker opp av intet. Og nesten hver eneste gang er vedkommende over 50 år. Er det tilfeldig? Neppe. Det er på tide å ta en oppgjør med disse menneskene så de forstår realiteten.

Ofte får jeg kunder som lurer på om det er noen andre som jobber der, eller som gjerne vil snakke med «han/hun andre». Dette gjelder utelukkende eldre. Altså, er ikke vi yngre til å stole på? Tenk selv hvordan det hadde vært om en yngre person kom bort til deg og spurte om å få snakke med noen andre fordi du er litt for gammel.

Vi yngre kan gjøre akkurat den samme jobben som eldre medarbeidere. Men i stedet bare smiler vi og finner oss i det, fordi kunden har selvfølgelig alltid rett.

De godt voksne menneskene må også ha saker og ting på sin måte. Skjer det noe uventet, blir det hysteri. Hvis butikken ikke har den spesifikke kefirmelken som de skal ha, er det krise og som regel går det ut over stakkaren som sitter i kassen. Kaffebesøket kan for all del ikke ha noe annet enn vafler.

En skal selvsagt strekke seg lengre enn lengst for å hjelpe kundene. Men når godt voksne mennesker rett og slett ikke klarer å oppføre seg, synes jeg grensen er nådd. Det koster deg så lite å være hyggelig de fem minuttene du er inne i butikken.

Så har vi det store internettet, eller rettere sagt: kommentarfeltet. Her får de godt voksne braute seg. På mange måter er VG sitt kommentarfelt som en stor barnehage. Eller når jeg tenker meg om, barnehagebarn oppfører seg bedre enn dette. Usaklig drittslenging og personangrep florerer.

Vi bor i et av verdens rikeste land, og vi skal selvfølgelig hylle ytringsfriheten, men det betyr ikke at en burde si alt mulig høyt. Et kurs i hvordan å oppføre seg hadde vært på sin plass for noen mennesker.

Disse menneskene kan boltre seg fritt i offentligheten uten å tenke over konsekvensene. De trenger seg inn bybane- og bussdører med de store pelskåpene og sin Chanel no. 5 akkurat som om de er byens Don Juan. Enhver liten hindring som dukker opp på deres vei, er noe å klage på.

Er det dårlig vær, så er det klaging. Er potetstappen kald, så er det klaging. Mobilen er selve djevelgaffelen i de eldres øyne, selv om de sitter like mye på den selv.

Innvandrerne har ifølge denne generasjonen ingenting i det norske land å gjøre. De «tar skattepengene våre» og sliter på samfunnet. Men når disse menneskene reiser til feriehusene sine i Spania, brøyter de seg frem og oppfører seg som hjemme. Det er litt dobbeltmoralsk, er det ikke?

Nok er nok. Det disse menneskene trenger, er at folk kjefter på dem og forteller at deres oppførsel ikke er akseptabel. Det går ikke alltid veien en håper her i livet, og det burde folk i den alderen være minst like klar over som oss yngre.

Selv om du kanskje måtte ta en omvei til bingoen på grunn av byggearbeid, eller peonene dine ikke klarte seg like lenge som du hadde forventet, trenger du virkelig ikke å la det gå ut over andre mennesker.

Du har ikke forkjørsrett selv om du har levd litt lengre. Tenk deg om før du snakker. Vis respekt for alle aldre. Bare vær hyggelig.

