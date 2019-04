Norge er en sinke når det gjelder elbusser

Tenk om staten hadde lagt til rette for elektrifisering av alle busser i Norge innen fem år. Det hadde vært ambisiøst.

BESPARENDE: Selv om det koster en del i starten, så lønner elbusser seg over tid. Vi kan spare milliarder av kroner hvert år takket være reduserte utgifter, skriver Paul Johannessen i Miljøpartiet de Grønne. Foto: Eirik Brekke

Paul Johannessen Kandidat for MDG Bergen

Bergen skal endelig få elbusser, kunne vi lese nylig. Endelig! Det grønne skiftet begynner å sees på bakkeplan og i alle festtaler skrytes det av hvor flott og bra dette er og at Norge foran resten av verden og flinkest i klassen. Men er Norge virkelig ledende i elektrifisering av kollektivtransport? Neppe.

«Ifølge klima- og miljøministeren er ingen andre land i verden i nærheten av å gjøre det Norge er i ferd med å gjøre på dette området», kan vi lese i artikkelen. Vel, ingen andre land er i nærheten av å ha hodet så dypt i sanden som dagens norske regjering, i hvert fall når de vurderer sin egen innsats mot klimaendringene.

Det er langt fra sant at Bergen og Norge er så tidlig ute med dette som ministeren påstår. Byen Shenzen i Kina har allerede elektrifisert hele sin bussflåte og godt over halvparten av sin taxiflåte. Shenzen har til sammen 16.000 busser. Det er like mange busser som finnes i hele Norge!

I mars 2018 hadde London 3240 hybridbusser, 96 el-busser og 10 hydrogenbusser i drift, til sammen er dette rundt 30 prosent av alle bussene i London.

Det er selvsagt fantastisk å få elektriske busser i Bergen. Poenget er at denne omstillingen faktisk går ganske sakte her til lands. Fylker og kommuner må nærmest tigge Enova om hjelp, som igjen ikke har nok midler tilgjengelig. Tenk om staten hadde lagt til rette for elektrifisering av alle busser i Norge innen fem år. Det hadde vært virkelig ambisiøst.

Selv om det koster en del i starten, så lønner det seg over tid. Elektriske motorer har vist seg til å være betydelig billigere i drift enn forbrenningsmotorer. Vi kan spare milliarder av kroner hvert år, takket være reduserte utgifter.

