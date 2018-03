Charlotte Spurkeland bygger på feil fakta når hun kaller prisen på Ado-arena usosial.

I BT lørdag 24. mars skriver Charlotte Spurkeland, bystyremedlem i Høyre, om en prisøkning i skoleferier i Ado arena som hun mener er usosial. Hun oppfordrer byrådet til å gjøre noe med saken til påskeferien starter.

Ikke bare bygger debattinnlegget på feil fakta, men Spurkeland har heller ikke forstått rammene for hvordan anlegget driftes.

For det første har det ikke vært prisøkning for barn, unge og familier i anlegget siden åpningen høsten 2014, prisene og prisstrukturen er helt lik som da Høyre styrte byen. Prisene Spurkeland viser til, er bare enkeltkampanjer i tidligere ferier.

Blant store svømmeanlegg i Norge er det ingen som har samme lave prisnivå som Ado arena. Slik store svømmeanlegg som Ado arena driftes, er det normalt å ha høyere pris i helger og skoleferier. Årsaken til dette er at i slike perioder må anleggene ha større bemanning enn i ukedagene, på grunn av økt trafikk. En slik økt bemanning foretas for å kunne ivareta sikkerheten til gjestene på best mulig måte.

De største inntektene til et bad kommer i helger og i ferier, men dette rammer ikke idrettstilbud som er gratis, eller skolesvømmingen.

For byrådet i Bergen er det helt grunnleggende at det gis et likeverdig idrettstilbud til alle barn og unge, som et tiltak for å utjevne sosiale forskjeller.

Alle barn i byen vår skal ha samme muligheter til å delta uavhengig av hvor de bor, eller familiens økonomiske og sosiale status.