Politiet bør kunne bevæpne seg der de er spesielt utsatt for terror.

Jeg leser med interesse hvordan SVs justispolitiker Petter Eide, i karakteriserer regjeringens lovforslag om punktbevæpning på sentrale objekter i NRK som en «snikinnføring av generell bevæpning» i Norge.

Eide kommenterer videre i intervjuet at politi med våpen ikke er en del av den norske kulturen. Når skal SV slutte med en prinsipiell ideologisk holdning i saker som omhandler nasjonens sikkerhet? Hvorfor frykter Eide realitetene i den norske sikkerhetssituasjonen?

Regjeringens forslag til Stortinget om å tillate en permanent bevæpning av norsk politi på utsatte steder som flyplasser og objekter med stor symbolverdi, er å ta ansvar for tryggheten for borgerne i dette samfunnet.

Dette fører til økt reaksjonstid for polititjenestemenn på oppdrag mot terrorangrep eller andre alvorlige hendelser som kan forekomme ved på for eksempel Oslo Lufthavn Gardermoen. En bevæpning av polititjenestemenn på steder som er spesielt utsatt for terroranslag handler også om sikkerheten til denne arbeidsgruppen på jobb. Dette er et helt nødvendig verktøy for politiet i sin oppdragsløsning.

Å bekjempe terrorangrep på norsk jord og ivareta sikkerheten til politibetjenter i tjeneste omhandler statens aller viktigste oppgave; staten skal beskytte landets borgere. Dette krever en operativ tankegang fra norske politikere, der tiltak som ruster oss mot tenkelige og sannsynlige scenarioer må tas med i de politiske diskusjonene.

En føre- var holdning i den norske politiske debatten handler om å ta sikkerhet og beredskap på alvor. Vi låser alltid bilen selv om den befinner seg i et hyggelig nabolag.

SVs Petter Eide overrasket meg meget negativt i hans kritiske bemerkninger mot regjeringens forslag i et intervju med statskanalen. Hans noe merkelige prediksjon om at en punktbevæpning av politiet vil føre til større avstand til publikum og til mer skyting og skade opplever jeg som en mistillit mot det norske politikorpset.

Norge har et godt utdannet politi med et godt rykte. Det å skape slike bilder i debatten er uheldig. Eide må huske at politiet på Gardermoen selv ønsker denne bevæpningsløsningen. Her må Eide legge bort sitt prinsipielle standpunkt å lytte til de som faktisk ivaretar sikkerheten på bakken.

Norske politikere må bedømme denne diskusjonen etter realitetene i dagens sikkerhetssituasjon og tenkte hendelser. Dette er et pragmatisk spørsmål der sikkerheten og tryggheten for norske borgere alltid kommer først. Derfor er regjeringens lovforslag om punktbevæpning på utsatte steder fornuftig og viktig.