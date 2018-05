Macron fortsetter å skape store bølger som en annerledes fransk president.

En av de mer syrlige overskriftene man kunne finne i fransk presse etter toppmøtet mellom presidentene Emmanuel Macron og Donald Trump, var «Egoenes tango». Selv ikke Macrons krasse kommentarer til flere av Trumps politiske hovedsaker i talen til USAs kongress, dempet kritikken i hjemlandet noe særlig.

Macrons tendens til å sette seg selv i fokus og tilsynelatende spille på lag med en utagerende og uberegnelig amerikansk president, møter for tiden atskillig motbør på hjemmebane.

I dag, den 14. mai, er det ett år siden Frankrike innsatte sin yngste president noensinne. En del av Macrons velgere, og særlig på venstresiden, er etter hvert blitt ganske desillusjonerte. Mange har sluttet seg til hans politiske motstandere.

Særlig må Macron tåle kritikk for sin vertikale ledelsesmodell. Presidentens stadige markering av sin suverene plass på pyramidetoppen irriterer mange.

Modellen ble egentlig skapt av general Charles de Gaulle i 1958 da han i grunnloven til Den femte republikk sørget for at presidentembetet fikk en langt videre og mer avgjørende politisk rolle enn i de foregående mer parlamentarisk innrettede republikkene.

Men én sak er å videreføre embetets konstitusjonelle makt på områder som utenrikspolitikk og forsvar der Macron allerede har markert seg sterkt. Noe annet er å avvise kritiske utspill fra parlamentsmedlemmer i eget parti slik Macron gjentatte ganger har gjort, blant annet på et område som asyl- og innvandringspolitikk.

Brudd på menneskerettigheter og brutal oppførsel fra politiet, med godkjenning fra høyeste hold, samt innføring av mer restriktive regler for innreise- og oppholdstillatelse, har satt godviljen til mange av Macrons støttespillere sterkt på prøve.

Et annet område der Macron har høstet mye kritikk, er i distriktspolitikken. Nylig kom dette til uttrykk i et tverrpolitisk innspill fra 15 regionledere, der de kritiserer Macron for hans sentralistiske styresett og ber om bedre samarbeid med regionene i det institusjonelle reformarbeidet som Macron har satt i gang.

Helt siden revolusjonen i 1789 har sentralismen, med Paris som dominerende maktsentrum, vært et betent område i fransk politikk. Da François Mitterrand og sosialistpartiet kom til makten i 1981, var desentralisering en fanesak de straks gikk i gang med.

PHILIPPE WOJAZER / X00303

Som vi vet, klarte den tidligere sosialist-statsråden Macron å sprenge i filler ikke bare Mitterrands tradisjonsrike Parti Socialiste, men faktisk hele det franske partisystemet ved sin seier i presidentvalget i mai i fjor og deretter valget på ny nasjonalforsamling i juni. Parti Socialiste sto da igjen med 29 reprentanter, temmelig nøyaktig 10 prosent av det antallet (295) de hadde før valget.

Macrons nystartede parti, La République En Marche!, fikk et overlegent flertall. Med sine støttespillere fra andre partier er de nå totalt dominerende i nasjonalforsamlingen.

Dette politiske jordskjelvet har selvsagt preget året som har gått i Frankrike. Et tosifret antall bøker med ulike analyser og forsøk på forklaringer på Macrons valgsuksess har etter hvert kommet på markedet.

Brice Couturier i «Macron, un président philosophe» tar for seg Macrons retorikk og filosofiske skolering, mens Pierre-André Taguieff i «Macron: miracle ou mirage?» vektlegger presidentens karisma og evne til tåkeleggende symbolbruk.

Mai 2018 er også måneden for markering av femtiårsjubileet for maiopprøret i 1968. Opprøret i Frankrike, og særlig i Paris, var det nærmeste landet kom en kulturell og politisk revolusjon i forrige århundre.

Minnet om maidagene i 1968 har fått fagforeningene til å satse på årets mai som streikemåneden, da motstanden mot Macrons privatiseringsforslag og svekkelse av midlertidig ansattes arbeidsvilkår skal markeres med gjentatte streiker.

1. mai skulle bli en ekstra kraftig markering i så måte, men dagen ble delvis ødelagt, i hvert fall i Paris, av bråkmakere som klarte å stoppe feiringen. Politiet grep inn med tåregass og arresterte over hundre hettekledde aktivister. «Sikkert høyreekstreme provokatører», kommenterte venstresidens hovedtalsmann, Jean-Luc Mélenchon, tørt.

Fagforeningene er preget av innbyrdes splittelse og klarer ikke å mobilisere den motstanden mot regjeringen og presidenten som de ønsker, selv om jernbanearbeiderne har lyktes i å markere sin motstand mot Macrons reformforslag ved gjentatte blokkeringer av togtrafikken.

I årets løp har Emmanuel Macron blitt kritisert for ikke å stille opp til intervjuer med pressen, men her har det skjedd en endring de siste månedene. Blant annet lot han seg intervjue 15. april av to skarpskodde politiske journalister, Edwy Plenel og Jean-Jacques Bourdin, i flere timer på direkten fra Théâtre national de Chaillot i sentrum av Paris.

Et slikt opplegg for presidentintervju er noe helt nytt i Frankrike, der velregisserte TV-intervjuer med høflige kjendisjournalister har vært standarden.

Imidlertid er det særlig på det utenrikspolitiske området at Macron har gjort seg bemerket dette året. Ikke bare ved sine mange statsbesøk, men også som den etter hvert ubestridte lederskikkelsen i EU. Hans kritiske omtale i Strasbourg 17. april av «illiberale demokratier» som Ungarn og Polen, vakte god respons i unionens øvrige medlemsland.

Neste valg til Europaparlamentet blir i mai 2019, og det blir faktisk den første anledningen til å måle franske velgeres oppslutning om Macrons politikk i annet enn suppleringsvalg og meningsmålinger.

Vanligvis følges valget til Europaparlamentet lite opp i norsk presse. Denne gangen burde det være interesse også hos oss for utfallet. Ikke bare når det gjelder velgernes foreløpige dom over Macrons politiske linje, men også for den nye situasjonen som da vil skapes for den videre utviklingen i EU. Trolig med Emmanuel Macron i førersetet.