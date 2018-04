Sinte kvinner blir pent bedt om å gå inn på rommet sitt til de har blitt snille igjen. Der kan man være så sint man bare vil. Inni seg.

Det må ha vært ensomhet som først gjorde meg rasende. Tanken på at jeg som barn måtte sove alene i en seng uten en forelder. Det var som jeg hadde blitt sviktet og lurt trill rundt på samme tid.

Hvorfor skulle jeg akseptere å bli forlatt på denne måten? Hva var så mye viktigere enn meg? Og hvorfor var ikke jeg til en hver tid, sentrum i deres univers?

Noen barn har forståelse for dette som en del av livet. Jeg hadde ikke det.

Dessverre ligger det ikke i nordmannens natur å protestere. For alle vet jo at uansett hvor mye du skriker vil du til slutt bli forlatt til det skumrende mørke. Men hva om du bare ikke har prøvd hardt nok?

For noen måneder siden satt jeg foran macen og googlet «books about angry women». Jeg kom over boken «The Dance of Anger» av en psykolog ved navn Harrier Lerner. Den ble grunnlaget for mitt nyeste prosjekt «Bitch City».

I boken skriver hun om hvordan sinte kvinner forandrer og utfordrer verden. Å være sint er ofte en indikasjon til at du krever å bli sett og at du nekter å slå deg til ro med verden sånn som den er nå. Sinne er en drivkraft, du er på vei et sted, på vei mot forandring.

Med tiden finner man alltid en million grunner til å være rasende. Det kan være en avisning, flere avisninger, mangel på tilhørighet, en følelse av å konstant bli misforstått, en traumatisk oppvekst, en uunngåelig anger over å bare være eller et forhold på vei mot avgrunn. «Vi lærer å frykte vårt eget sinne, ikke bare fordi det bringer frem andres misnøye, men også fordi det signaliserer behovet for forandring», skriver Lerner.

En sint kvinne er ofte en synlig kvinne. Noen ganger er hun såpass synlig at det kan være ubehagelig for menneskene rundt. Dessverre vil man ofte få høre at denne følelsen, eller personen hun blir, er dramatisk, irrasjonell, barnslig og nevrotisk.

«Jeg er ikke et barn,» sa skuepiller Uma Thurman da hun ble spurt om Harvey Weinstein-skandalen. «Jeg har lært at når jeg uttaler meg i affekt, angrer jeg ofte på måten jeg uttrykker meg på. Jeg har ventet på å føle mindre sinne.»

Alastair Grant / TT NYHETSBYRÅN

Sinte kvinner blir avskrevet som vanskelige «bitcher», og nettopp derfor blir de sjelden tatt seriøst. Sinte kvinner blir pent bedt om å gå inn på rommet sitt til de har blitt snille igjen. Der kan man være så sint man bare vil, inni seg selv. Dette er en effektiv måte å få en rasende kvinne til å heller ende opp som fortvilet, undertrykket og deprimert.

Kanskje fordi samfunnet har lettere for å forholde seg til den stille deprimerte, enn en rasende, konfronterende «bitch».

Fordi sinne ikke er sosialt akseptert, blir det undertrykt. Fordi det er uunngåelig, kan det komme når en minst venter det - noe som er uheldig for ens sosiale rykte. Ettersom sinne ofte kommer til utrykk gjennom en impulsiv adferd, en destruktiv adferd, blir det ignorert.

Følelsen blir ignorert fordi den ikke er berettiget, men hvor kommer det egentlig fra? Og hvis vi graver dypt nok, har vi en grunn til å være sinte?

For så mye som folk elsker å spørre en sint kvinne om hvorfor hun er så sint, er det ingen som tenker: «Hun sikkert har en jævlig god grunn til det.»

Å ha et feminint følelsesliv blir ofte assosiert med å være følsom og irrasjonell. Når vi representerer en sterk og tøff kvinne i populærkulturen, er det en kvinne som tåler mye. En kvinne som kan la kritikk og urettferdig behandling prelle av seg uten å felle en tåre. Som ikke er redd for å være alene, som kan pule rundt som Samantha Jones, uten å føle seg rasende over at han forsvant i det hun lukket øynene.

Men hva er det som egentlig er så jævla tøft med det?

Kvinnelig feminitet har historisk blitt sett på som noe underordnet, noe passivt, noe maktesløst, forteller Nora Mehsen i programmet «Jævla homo». Menns maskulinitet blir sett på som kraftig, sterkt og modig. Kvinner med et mannlig kjønnsuttrykk kan derfor oppfattes som en sterk kvinne, forteller hun.

Men er vi først sterke når vi imiterer den maskuline mannen? Når vi undertrykker følelsene og viser verden at vi liksom “tåler” dette? Hvorfor skal vi måtte finne oss i dritt gang på gang? Hvorfor skal kvinner som tar plass oppleve å bli trykket så langt ned at det er et mirakel at de i det hele tatt orker å reise seg opp igjen?

Å være sterk for meg er å vise svakhet. Det er å vise at du blir sint og fortvilet uten at det bør ligge noe svakhet eller skam i det.

«Jo mer den moderne kvinnen tenker med rasjonell klarhet og logikk, jo mer deltar hun i den historiske fornektelsen av hennes kjønn», skriver Camille Paglia skriver i boken «Free women free men». Å forsøke å skjule sin egen frustrasjon og heller ty til logikk og orden, er en av de mange måtene vi tilpasser oss patriarkatet.

Å være sint betyr ikke at du er en ukontrollert gærning. Det betyr bare at du heller vil sovne inn i utmattelse, enn å gå inn på rommet til du har blitt snill igjen. Uansett hvor mange ganger du får et nei. Uansett hvor mange ganger du blir sendt tilbake. Det betyr bare at du ikke gidder å slå deg til ro meg verden sånn som den er, for hvorfor skulle du det?

Og selv om det ikke finnes noe mer usympatisk enn en «psycho heks», blind av raseri, har vi alle demoner i oss som ser seg nødt til å se dagens lys før eller siden. For hva er vel ikke bedre enn friheten til å kunne uttrykke raseri?

