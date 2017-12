100 år etter at hovedbiblioteket åpnet dørene, hviler det trygt på arven fra 1917.

4. desember 1917 åpnet det nye hovedbiblioteket dørene for byens borgere, de som hadde gitt pengene som trengtes.

Arkitektkonkurranse hadde blitt holdt for et bygg i «Børneparken» (Byparken) i 1905–1906. Så stoppet det opp, for grunnen der ville ikke tåle et så tungt bygg.

Det ble ny tomtejakt. Da den endte på «gassverktomten» i 1912 hadde tiden tært på oppsamlet kapital, og ny innsamling måtte til. Bygget ble noe redusert, og kommunen måtte til slutt bekoste alt inventar. Men bygget var reist for midler fra byens borgere.

Biblioteket ble høytidelig åpnet med taler og festivitas, fyldig dekket i Bergens Tidende. Et moderne bibliotek etter amerikanske forbilder

Arne Kildal ble ny bibliotekleder da Valborg Platou sluttet i 1909. Med solid bibliotekfaglig bakgrunn fra USA, foregangsland for moderne folkebibliotekvesen, satte han i gang barnebibliotek, nærbibliotek på skoler, utlånstasjoner i butikker og bedrifter, og ikke minst organiserte han foredrag og annen opplysningsvirksomhet, alt med stor respons.

Samarbeidet mellom ham og arkitektkonkurransens vinner, Olaf Nordhagen, ble svært godt. Med ny tomt og ny innsikt i bibliotekvirksomhet, ble planene endret, med amerikanske bibliotekbygg som forbilde.

Det ble et bygg med store estetiske kvaliteter og effektiv arealutnyttelse. Fra en hovedinngang med lav terskel, orienterte man seg umiddelbart mot en betjent disk rett frem, bokhyllene rundt, og galleriet med hyller. Store glassdører ga innsyn til leseplassene i sidefløyene. «Børneavdelingen» i østfløyen hadde også egen inngang fra gaten, med trapp opp til foredragssal i etasjen over, utstyrt med eget maskinrom for lysbilder og filmfremvisning.

Rett over hovedinngangen var et staselig møblert studierom med vakkert utformet tak. I andre etasje var det rom for musikkavdeling, men den åpnet først 2. februar 1924, trolig som Europas første musikkbibliotek.

Bibliotekutlånet fordoblet seg i det nye bygget. Mer personale måtte til. Mer plass ble et tema for Arne Kildal og Olaf Nordhagen alt året etter åpningen. Ideer til løsninger på både kort og lang sikt ble utvekslet. Siden bygget i utgangspunktet var tegnet som et fullt rektangel, og så beskåret for å tilpasses disponible midler, ble en «fullføring» hovedsaken. Nordhagens tegninger for full utbygging er datert 1922. Siden ble «fullføring» en sak som stadig opptok bibliotekets styre og ledelse i lange perioder.

Lite skjedde med bygningen frem til slutten av 60-tallet. Diverse forslag til om- og påbygginger ble laget, men aldri finansiert. Oppussing og teknisk opprusting ble gjort i 1971, og det kom ny innredning i hovedetasjen. De originale hyllene ble tatt vare på. Kontorplass ble laget både her og der, og reduserte publikumsarealet.

På 90-tallet løsnet det. Utbygging kom på dagsordenen igjen. På basis av Nordhagens 1922-tegning laget arkitekt Øivind Maurseth en elegant, moderne løsning. Riksantikvaren reiste fredningssak, og da fredningen forelå i 1993, var det med godkjent utbygging.

Både eksteriør og interiør ble fredet, og hovedinngang og sentralrom skulle tilbakeføres med tilnærmet opprinnelig innredning. Fredningen medførte at antikvariske myndigheter bisto med gode råd og mye hjelp under det kompliserte byggearbeidet i første byggetrinn.

I august 1997 vedtok formannskapet utbygging av vestre fløy, inkludert rehabilitering og teknisk opprusting av eksisterende bygg.

3. november 2000 åpnet det påbygde og restaurerte biblioteket for publikum. Da var det moro å se ungdommer sperre øynene opp og utbryte «stilig!» i møte med det tilbakeførte sentralrommet. Publikumsarealet var fordoblet, bl.a. med trappeløp og ny inngang til underetasjen. Folk hadde fått et bibliotek som byen kunne være bekjent av.

I årene som fulgte gikk besøk og lån til himmels, og avtok ikke før streaming og nedlasting overtok for utlån av CD og film. Men det ble også langt flere program, både om litteratur og andre aktuelle tema. Plassen satte grenser for omfanget. Forventningen om rask utbygging av østfløyen med flere saler og med istandsetting av plassen utenfor, var stor. Men selv om det var et rimelig byggeprosjekt i kommunal sammenheng, tok finansieringen lang tid.

Byggetrinn to ble åpnet 18. februar 2011. Da ble det armslag for ny aktivitet: stort auditorium, frigjort foredragssal og flere store rom. Nye grep og friske penger måtte til for å utnytte mulighetene. Det løste seg da staten kom med penger for å stimulere til det nye i biblioteklovens formålsparagraf: «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt».

De som alt hadde gode planer og prosjekter, fikk tilslag på diverse søknader både til utvikling av ungdomsrom, og til «arenautvikling». Slik ble den gamle foredragssalen omskapt til Urom, auditoriet og andre rom for arrangementer ble vel utstyrt, og attraktive arealer ble til ny kafé.

I dag skjer det mye nytt og spennende på hovedbiblioteket, til glede for et stort og allsidig publikum. Det hviler trygt på arven fra 1917, og det hovedbiblioteket som ble skapt av samarbeidet mellom Arne Kildal og Olaf Nordhagen.

Kilder: Bergen Off. Biblioteks gamle arkiv og tidligere trykte bøker/beretninger