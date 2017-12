Det er oppsiktsvekkende dystre tall rundt seksuell trakassering i skolen. Nå heier jeg på deg, Torbjørn!

Velkommen tilbake Torbjørn! Holdningene skapes i skolen, og mens du har vært borte har det kommet frem at holdninger er noe vi sliter med i Norge. #MeToo-kampanjen er beviset på at noe må gjøres.

Jeg skulle ønske jeg kunne appellert til deg med en frase a lá «jeg ønsker ikke at datteren min... fyll inn», men jeg har foreløpig ingen datter. Hvis jeg hadde en datter, så ville jeg nok vært enda sintere enn det jeg er nå. Jeg husker at du i 2015 gikk ut på Facebook og skrev at du var bekymret for hvilket samfunn datteren din vil møte. Du problematiserte at mange kvinnelige meningsbærere opplever og bli sjikanert når de ytrer seg i det offentlige rom. Du kalte deg til og med feminist. Jeg digget det! Du representerer en type politiker samfunnet trenger flere av. En hvit, heterofil mann som ser utover din egen nesetipp og løfter viktige spørsmål. Og i tillegg er du høyremann. Innertier!

Derfor tenkte jeg at jeg skulle prøve å få deg i tale om noe som er vel så viktig for fremtiden og likestillingen i Norge. Mens du har vært borte har mange kvinner stått frem og fortalt om hundrevis av episoder hvor de har opplevd seksuell trakassering. Og nei, det er ikke ett spørsmål om dette er et samfunnsproblem – det vet vi – men man kan likevel undre seg hvor fraværet av folkeskikk kommer fra. Man skulle trodd at folk har gått på skole, liksom. Og det har jo de fleste. Derfor ble jeg ganske bekymret da jeg prøvde å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i skolen. Og det er der du kommer inn, Torbjørn.

Det finnes veldig lite data på hvor mange som opplever seksuell trakassering i skolegårdene. Det er trist, fordi skolen skal først og fremst forme holdninger. Av de få undersøkelsene som er blitt gjennomført, så er det oppsiktsvekkende dystre tall som blir belyst.

I 2008 ble det gjennomført en elevundersøkelse av BUFDIR (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet) blant elever på videregående skoler i Sør-Trøndelag. Der kom det frem at en av fem elever har opplevd seksuell trakassering. 23 prosent av jentene og 13 prosent av guttene hadde fått forespørsel om seksuelle tjenester. 26 prosent av jentene og 13 prosent av guttene fortalte at de har blitt holdt fast og klemt på en ubehagelig måte. 44 prosent av guttene og 13 prosent av jentene har blitt kalt «homo», «lesbe» og lignende. Flere homofile gutter oppga også at de ble utsatt for fysisk trakassering i form av kyssing fra mannlige medelever. Helt sykt, ikke sant?

Kjære Torbjørn, denne undersøkelsen er snart 10 år gammel. Vi vet ikke omfanget av dette i 2017, men mye tyder på at det ikke har blitt bedre. Derfor trenger vi tall, Torbjørn. Og tiltak. #MeToo kan ikke bare ta et oppgjør med maktpersoner. Vi må få denne debatten til å handle om skolen. Det er tross alt der holdninger formes. Og vet du hva? Jeg tror du er rette mann for jobben! Jeg heier på deg!