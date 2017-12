At politikerne vil bruke 7,2 milliarder på en bane som tar vesentlig lengre tid enn bussen er ubegripelig.

Både i BT og i det lokalpolitiske miljø synes det å være bred enighet om at utbyggingen av Bybanen til Fyllingsdalen er en fornuftig satsing. Undertegnende er svært skeptisk.

Med bosted på Varden og arbeidsplass i sentrum har jeg reist daglig med buss i 40 år. De senere årene har jeg kunnet glede meg over at trafikken flyter stadig bedre. Her har tydeligvis lokalpolitikerne tatt flere gode grep.

Bussen er et både forutsigbart og raskt transportmiddel. Hyppige ruteavganger fra Oasen til Festplassen – 16 minutter, selv i rushtiden. For egen del reiser jeg fra Varden og bruker da ca. 21 minutter til Festplassen.

Nå vil man erstatte dette tilbudet som fungerer aldeles utmerket med bybane, en bane som vil ta vesentlig lengre tid og det til en pris av 7,2 milliarder kroner. Med den empiri man har fra slike prosjekter er det all grunn til å forvente at den endelige regningen blir vesentlig større.

Et annet forhold som også ligger til grunn for min skepsis er påliteligheten. Dersom en buss av en eller annen grunn skulle forulykke (det skjer svært sjelden) så rammes den ene bussen. Men dersom en bybanevogn stopper, så har det gjerne betydning for hele bybanelinjen. Skinnegående baner er nødvendigvis lite fleksible.

Jeg innser at Bybanen trolig bygges ut uansett pris, men at det er fornuftig bruk av ressurser ligger hinsides min begripelse. Forhåpentlig har lokalpolitikerne forstått noe som ikke jeg har!