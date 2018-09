Seriøst, vi har hatt andre familieformer enn mor, far og barn i en halv evighet.

Når du som foresatt for barn mottar skjemaer du skal fylle ut, legger du merke til hvor mange av disse som omtaler de foresatte som «mor og far»?

Det gjør jeg, for jeg leker «far» i disse skjemaene støtt og stadig. Ikke en eneste gang har vi fått et skjema som åpner opp for en annen familieform.

Seriøst, vi har hatt andre familieformer enn mor, far og barn i en halv evighet.

Vi som ikke følger denne normen skal tydeligvis få understreket at vi ikke er «normalen» fra staten, kommunen og idretten.

Bare de to siste ukene har jeg blitt bedt om å skrive under som «far» to ganger:

Bergen Kommune sitt siste samtykkeskjema i barnehagen og oppmelding til ungens første organiserte fotballerfaring.

Jeg blir kontinuerlig minnet på at vi skiller oss ut, og det kan godt hende at noen synes vi gjør også. Men jeg forventer faktisk at offentlige skjemaer gjenspeiler det samfunnet vi har i dag, og der finnes det altså barn med enslige foreldre, to mammaer, to pappaer, to mammaer og en pappa, fosterforeldre, besteforeldre og så videre.

Jeg er en kvinne som har skrevet min formalia under «far» helt siden fødselen på Haukeland. Det er helt unødvendig og bør kunne gjøres noe med. Hva skal til for å endre dette?

Husk at ord har makt, og offentlige skjemaer sier mye om forventing til familieformer.

