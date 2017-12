Dekanen ved HF har min fulle tillit.

Bemanningsplanen ved det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen og hvilke fremtidige konsekvenser den kan få for faget teatervitenskap, bekymrer Anders Hasmo og Njål Helge Mjøs. Det kommer frem i et leserinnlegg med tittelen «Det tenkende teaterets død» i Bergens Tidende 3. desember.

Nå er forslaget gjennomgått fakultetsstyret, og de vedtok å bevare stillingen på teatervitenskap og kutte hos historie i stedet. Selv om saken har fått sin konklusjon, er det fremdeles relevant å svare Hasmo og Mjøs, for ulike syn på og meninger om et universitets prioriteringer er ikke bare legitime, men også ønskelig.

Det viser at vårt oppdrag er viktig for samfunnet og engasjerer. Vi ønsker å utvikle våre utdanningsprogrammer i tett dialog med samfunns- og arbeidsliv; slik tror vi at vi best kan både utvikle kvalitet og relevans. Samtidig er det viktig å opprettholde institusjonens selvstendige rolle og forsvare den lovfestede autonomi som universiteter skal og må ha. Den må ikke tas for gitt.

Daværende kunnskapsminister Henrik Asheim forsvarte denne lovfestede retten og grunnleggende akademiske verdi da en stortingsrepresentant fra KrF ville vite hvordan statsråden hadde tenkt å sikre fortsatt undervisning i hebraisk ved Universitetet i Oslo.

Universitetet i Tromsø vurderte nedleggelse av presteutdanning på grunn av manglende søkning til studiet. Da mobiliserte kirken anført av biskop og la penger på bordet. Slik ble presteutdanningen opprettholdt.

Eksemplene er mange på at interesseorganisasjoner, enkeltpolitikere og lobbyister ønsker å påvirke beslutningene et universitet fatter. Enkeltvis er disse sakene ikke vesentlige for institusjonens frie og uavhengige stilling i faglige spørsmål, men samlet kan de erodere universitetenes autonomi.

Det betyr imidlertid ikke at politiske prioriteringer ikke er legitime.

Kunnskapsministeren har f.eks. behov for å sikre at samfunnet har tilstrekkelig utdanningskapasitet innen en rekke ulike fag og disipliner. Statsråden har derfor varslet at koordinering og arbeidsdeling mellom institusjoner med humanistiske fag vil være et av temaene under møtet mellom kunnskapsdepartementet og universitets- og høyskolerektorene over nyttår.

Det humanistiske fakultet befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette skyldes i all hovedsak svikt i de økonomiske inntektene knyttet til utdanning og forskning. Ved HF er utgiftene i hovedsak knyttet til stillinger og lønn, derfor er det også her man må foreta innstramninger.

Dette omfatter at man nå har vedtatt ikke å videreføre stillinger i italiensk, nordisk, tysk, russisk, litteraturvitenskap, spansk og lingvistikk i tillegg til historie. Selv ved å styrke økonomien gjennom å tilføre fire millioner i basisbevilgning, med muligheter for ytterligere tre millioner med tilknytning til humaniorastrategien, må man prioritere og sørge for å holde kostnadene nede fremover.

Dekanen ved HF har min fulle tillit i slike saker, og jeg er trygg på at avgjørelsene er faglig og økonomisk forankret.