Etter Else Øyens svært troverdige fortelling, burde ledelsen ved Haukeland sykehus formidlet at de ville sette i verk nødvendige personalmessige tiltak.

Det er forunderlig å lese svaret kommunikasjonsavdelingen i Helse Bergen gir i Bergens Tidende som svar på Else Øyens innlegg. Det sier bare at der er to ulike oppfatninger av hva som har skjedd i denne konsultasjonen. Som pasientombud opplever jeg at svaret sykehuset gir, arrogant avviser pasientens fremstilling av møtet mellom pasient og behandler.

Pasientombudet var i møte med ledelsen ved den angjeldende avdeling på bakgrunn av Else Øyens møte med sykehuset. Navnet til legen som Else Øyen hadde en konsultasjon hos har dukket opp i flere saker hos Pasientombudet i Hordaland, den første tilbake i 2008.

Svært mange polikliniske konsultasjoner blir gjort i sykehuset i løpet av et år, og det er ikke mange saker som dukker opp hos pasientombudet i forhold til antallet som utføres. Desto mer påfallende er det at en leges navn dukker opp i flere lignende saker hos Pasientombudet i Hordaland. Vi tror at det ikke er utenkelig at avdelingsledelsen også har fått klager på denne legen fra pasienter som ikke har gått om pasientombudet for å klage.

Rune Sævig (arkiv)

Pasientombudet ønsker å bidra til å løse saker på lavest mulig nivå. Avdelingsledelsen var derfor rette instans å henvende oss til. Men vi fikk ikke svar på vår skriftlige henvendelse og måtte purre på svaret. Når vi må purre på en henvendelse sender vi også en kopi til ledelsen i Helse Bergen. Det førte til at vi fikk et møte med avdelingsledelsen der saken ble lagt frem.

Svaret avdelingsledelsen gir til oss i denne saken er at påstand står mot påstand om hva som har skjedd. Ledelsen tar etter vår oppfatning legens parti. På bakgrunn av historien til denne legen, brev fra Else Øyen sin fastlege og Else Øyens svært troverdige fortelling, burde ledelsen formidlet at de ville sette i verk nødvendige personalmessige tiltak og gitt Else Øyen en uforbeholden unnskyldning.