Verden går ikke fremover dersom alle kun betaler sin skatt, følger lovens minstekrav og toer sine hender.

En hel verden lot seg bevege av fredsprisvinnernes uvirkelige beretninger om overgrep, misbruk og grusomheter utover vår fatteevne. De satte ord på en virkelighet vi ikke orker å tenke finnes, men som vi ikke lenger kan lukke øynene for.

Denis Mukwege hjalp oss å gjøre utfordringen konkret gjennom å blant annet peke på den enorme etterspørselen etter kobolt og hvordan et bevisst forhold til forbrukermakt kan bidra til forandring.

Du og jeg har et forbrukeransvar. Det samme gjelder næringslivet og det offentlige. Verden går ikke fremover dersom alle kun betaler sin skatt, følger lovens minstekrav og toer sine hender. Vi trenger mennesker som vil skape forandring, slik nobelprisvinner Mukwege er et eksempel på gjennom sitt arbeid.

El-bil-landet Norge kan og bør gjøre noe med batteriindustrien som forsyner den store norske el-bilsatsingen, en batteriindustri som også er elementær for våre smarttelefoner og pc-er. Samvittigheten tvinger oss til å nytte vår makt som storforbrukere av el-biler.

Det offentlige har også et ekstra ansvar i sine innkjøp. Bergen kommune skal ikke være en bidragsyter til lidelsene som finner sted i Den demokratiske republikk Kongo (DR Kongo). Derfor må vi jobbe strategisk for å forebygge at innkjøp gjort av kommunen finansierer ytterliggere smerter blant lokalbefolkningen i det sentralafrikanske landet. Kommunen er en stor innkjøper, og forvalter derfor mye forbrukermakt i hvordan vi foretar våre innkjøp, og hvilke produkter vi velger.

Bergen kommune har erfaring i å bruke forbrukermakt for å påvirke samfunnsutviklingen i riktig retning, blant annet gjennom bruk av inkluderende kontrakter og tøffere krav til byggebransjen. Vi handler varer og tjenester for over fem milliarder hvert år og vi skal bruke vår rolle som innkjøper til å fremme samfunnsansvar og rettferdig handel.

Eirik Brekke (arkiv)

Vi arbeider nå med å intensivere vårt arbeid med å fremme grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i våre anskaffelser. Alle som utfører arbeid for Bergen kommune – uavhengig av hvor i verden de befinner seg – skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter. For å sikre dette må vi identifisere risiko og ettergå leverandørkjedene. Det er krevende og nitidig arbeid, men helt nødvendig for å bidra til at grunnleggende rettigheter ikke blir overkjørt av kyniske markedsaktører.

Over halvparten av verdens kobolt utvinnes i DR Kongo, mye av dette selges gjennom kinesiske selskaper som Huayou Cobolt. I 2017 sluttet Apple å kjøpe kobolt fra Huayou, det som følge av at det ble avdekket barnearbeid i utvinningen i DR Kongo. Som forbrukere med tilgang til et hav av informasjon har vi mulighet til å holde oss oppdatert med hva selskaper foretar seg dersom slikt blir avdekt, og om elektronikkprodusenter jobber aktivt for å forebygge menneskerettsbrudd.

BMW benytter seg ikke av kobolt fra DR Kongo i produksjon av el-biler. Selv om dette ikke nødvendigvis er det beste tiltaket et bilmerke kan gjøre for å begrense brutaliteten i det sentralafrikanske landet, er det likevel en erkjennelse av overgrepene som finnes og en føre-var-holdning til hva forbrukermakten kan medføre.

«Jeg kommer fra et av klodens rikeste land. Allikevel er mitt folk et av de fattigste i verden,» sa Denis Mukwege under nobeltalen han holdt mandag forrige uke.

De store mengdene med naturressurser har ikke hjulpet det kongolesiske folket slik som olje og gass har velsignet Norge. I stedet har rikdommen vært en forbannelse, der kongoleserne har lidd under brutaliteten som følger kampen for gull, kobolt og andre naturressurser. «Å lukke øynene for dette dramaet er det samme som å være medskyldig,» konkluderte Mukwege videre i talen.

I disse juletider er det naturlig å dra analogien tilbake til høytidens opprinnelse. Det kristne julebudskapet er, slik som historiene fra Kongo, fulle av kontraster. Himmelsk englesang møter gjeterne på marken. Barnet i krybben, hyllet av mektige vismenn fra fjerne himmelstrøk, må under dramatiske omstendigheter legge ut på flukt fra et brutalt regime. Historien speiler også vår tid: Den er full av kontraster.

Radikal kjærlighet blir synlig når det eksisterer side ved side med brutal ondskap. Mitt håp for 2019: At vi skal ta utfordringen fra Mukwege og vie oss til kamp for en mer rettferdig verden, der omsorg for Kongos undertrykte blir synlig på tross av avstanden.