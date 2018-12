To mødres jul

To kvinner, to historier i to ulike deler av verden.

«Kaos og helvete oppsto, hennes ektemann ble drept, huset ble lagt i ruiner. For å redde barna, la hun ut på flukt mot Europa. Dette er den tredje flyktningleiren hun er i, men fremdeles er hun ikke i Europa». Foto: NTB scanpix

Kåre Bakken Batalden

Publisert: Publisert 23. desember 2018 12:00

En mor sukker. Hennes tre små barn har fått hver sin adventskalender, og de daglige presangene til dem alle, fra 1. desember og frem til julaften, krever virkelig sitt. Dette, i tillegg til alle de ordinære julepakkene som skal under treet, betinger en nitid planlegging.

Hun er midt inne i en eskalerende hvirvelvind av den norske julehandel, et fenomen som ikke kulminerer før på selveste julaften, og knapt nok da! Puh, det er godt at far i huset tar seg av å få juletreet i hus. Han har også jobben med å feste stjernen i toppen av treet – stjernen som skal minne oss om... Å ja, det er sant, hun må huske å hake av for besøket i kirken julaften ettermiddag.

Det er den ene dagen i året de er innom der – det hjelper liksom litt til å komme i skikkelig julestemning før de benker seg rundt det pyntede bordet og setter tennene i pinnekjøttet. Ja, det er sant – i år har hun et svært så vanskelig valg å ta: Hvilken produsent forhandler det beste pinnekjøttet?

Hun håper bare at hun skal klare å velge riktig slik at alle skal bli fornøyd med julemiddagen og oppleve en fin julefeiring.

«Hun er midt inne i en eskalerende hvirvelvind av den norske julehandelen» Foto: Bergens Tidende

En mor sukker. Hennes tre små barn ligger tett sammen på noen flatklemte pappkartonger. Det nærmer seg jul, den kaldeste tiden av året, og de ligger tett inntil hverandre for å holde varmen under det eneste teppet mor har til rådighet for dem. Nakne føtter plasker av sted i den kalde sølen på stien utenfor teltåpningen. Nå, å kalle det et telt er å overdrive.

Halvdelen av et istykkerrevet gammelt telt, en skitten plastduk og noen fjøler skjuler dem for de øvrige beboerne i den store flyktningleiren. Det er snart to år siden hun måtte flykte fra hjemlandet med sine fire barn, i alderen to til ti år.

Kaos og helvete oppstod, hennes ektemann ble drept, huset ble lagt i ruiner. For å redde barna, la hun ut på flukt mot Europa. Dette er den tredje flyktningleiren hun er i, men fremdeles er hun ikke i Europa. Hennes eldste barn, den flinke og oppofrende sønnen på ti år, druknet på vei over Middelhavet.

Hun vil så inderlig tro at Allah styrer alt, og at det er en mening med det som skjer. Nå har han stilt henne overfor et svært så vanskelig valg: Hun må velge vekk ett av barna sine. Hun makter ikke å fø alle tre, ett av dem må hun overlate til ham.

Hun håper bare at hun vil klare å velge riktig, og at de to andre skal få oppleve å leve videre.

