De har ofret arbeidet for tyve utrydningstruede bestander for å få plass i regjeringen.

Villaksen og sjøørreten i Hardanger står i fare for å bli utryddet.

Det lokale Hardanger Villfisklag har sammen med Fylkesmannen i Hordaland satt i gang en redningsaksjon, og arbeidet med å samle inn villaks og ørret er i gang.

For å ta vare på fisken trengs det en genbank med tilførsel av store mengder vann.

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet er imot etablering av genbanken, og til tross for at Venstre har programfestet vern av villaksen, stemte de nylig mot bevilgninger til genbanken.

Nå er det opp til opposisjonspartiene å redde villfisken.

Roar Christiansen (arkiv)

I Hardanger, fra Stord til Sima, finnes det 22 vassdrag som til alle tider har vært rike på laks og sjøørret.

Det flotte med disse fiskene er at de, til tross for så mange elver å velge mellom, kan finne tilbake til elven der de er født når de selv skal gyte. De er spesielt tilpasset nettopp denne elven.

Nå er det store mengder lakselus i fjordene og rømt oppdrettslaks som tar over gyteplassene i elvene.

Ved innsamling av laks i Granvinselva nylig, var ti av tolv innsamlede fisk oppdrettslaks. Bare to var villaks. Skal man sikre de unike genene for ettertiden, er det nødvendig med langsiktig arbeid.

En genbank på Ims i Rogaland skal utvides for å kunne ta imot fisken fra vassdragene i Hardanger.

Det koster penger å samle inn og oppbevare fisken.

Hittil er bevilgninger blitt gitt år for år, senest i fjor da fire millioner kroner ble satt av i revidert statsbudsjett for innsamling av materiale og flytting av fisken fra Eidfjord til Ims.

Dette er småpenger.

Tilstrekkelig økning av genbankkapasiteten i Ims vil ta tre år, og koste 70 millioner kroner.

Oppdrettsnæringen er skyld i ødeleggelsen av laksebestandene. Ifølge prinsippet om at forurenser skal betale, burde det være oppdretterne som betalte for redningsoperasjonen.

Situasjonen for villaksen i Hardanger og andre steder gir håndfaste argumenter for kravet om at all oppdrett må inn i lukkede anlegg.

Alle partiene på Stortinget har tidligere støttet bevilgninger til innsamling og oppbevaring av fisken, med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet.

Venstre hadde satt av midler i sitt alternative statsbudsjett. Likevel stemte de imot ved behandlingen av statsbudsjettet sist høst.

Ifølge Terje Breivik, Venstre-representant fra Ulvik, skyldes dette at partiet er med i et større budsjettsamarbeid med regjeringspartiene.

I budsjettet for året 2018 er det derfor ikke satt av øremerkede midler til Genbank Hardanger.

Roar Christiansen (arkiv)

I 2019 er det for sent, og da har man forspilt sjansen til å ta vare på det unike genmaterialet for alltid.

Samarbeidet med Høyre og Frp har gitt Venstre plass i regjeringen. For å komme dit, og til og med fått klima- og miljøministerposten, har de ofret arbeidet for vern av tyve utryddingstruede laksebestander.

Opposisjonen på Stortinget har fremdeles flertall. Vi ber dem sørge for at aksjonen for vern av villaksen og sjøørreten i Hardangervassdragene får tilstrekkelige bevilgninger i revidert budsjett.

Slik kan arbeidet fortsette, og vi kan redde villaksen.