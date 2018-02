Arbeiderpartiet må ikke bli så desperate etter makt at de plasserer seg til høyre for Frp.

Arbeiderpartiet tapte stortingsvalget, og prøver nå desperat å komme tilbake til makten. Det vil de gjøre ved å kopiere Fremskrittspartiets innvandringspolitikk.

Et utvalg i Ap er i gang med å finne forslag om innvandring og integrering. Det er bra at de vil finne nye løsninger, men Ap bør løfte seg etter valgnederlaget på andre måter enn ved å gå løs på de svakeste i samfunnet.

De fleste innvandrere ønsker å lære norsk, finne en jobb og komme seg videre i livet.

Ingen er mot å stille krav til mennesker, uansett om det gjelder innvandrere eller etnisk norske. Det er likevel viktig å tenke på at ikke alle som kommer hit er unge mennesker med god helse, skolebakgrunn og forutsetning til å lykkes.

Mange av disse menneskene har opplevd grusomme ting, og de sliter med både fysisk og psykisk helse. Mange har høy utdanning, men klarer ikke å finne jobb.

Det er derfor urimelig å stille så høye krav at det blir umulig for disse menneskene å oppfylle de og komme videre i samfunnet. Det er urimelig å kreve et høyere språknivå for de fleste yrkene enn det som er kravet for å bli norsk statsborger. Det er urimelig å kreve at folk som er ganske nye i dette landet skal klare å forsørge seg selv innen de tre første årene.

Jeg håper at jeg ikke blir misforstått.

Det er viktig å lære språket, men språklæring er en lang prosess. Det er ikke så lett å lære et språk når en har passert 40 år, spesielt om en ikke har noen skolegang. Det kreves en del forutsetninger for å lære et nytt språk.

Vi lærer ikke språk bare av at politikere beordrer det.

Slagordet til Arbeiderpartiet er «alle skal med», og det er også partiets kjennetegn. Om de virkelig vil at alle skal være med, må de gjøre sin del av jobben, og ikke peke ut innvandrere som syndebukker.

Vi skal ha en streng asylpolitikk, men den må samtidig være human. Det ser ut som at Ap har glemt den humane delen og konkurrerer med Frp om å være partiet med den strengeste innvandringspolitikken.

Ap kopierer også fra Frp ved å velge en innvandrer som innvandringspolitisk talsperson. Nå har Ap funnet sin Mazyar Keshvari i Masud Gharahkhani. Jeg tror ikke at politikken blir lettere å selge bare fordi selgeren er en innvandrer selv.

Til helgen er det årsmøte i Arbeiderpartiet i Bergen. Lokallaget har alltid vist et mer humant forhold til innvandrere, og jeg håper de kan sende et klart signal til partiet sentralt.

De bør gi beskjed om at vi ikke ønsker å være det nye Frp, eller enda verre: plassere oss til høyre for dem.