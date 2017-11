Mer kollektivtransport for pengene må være målet til politikerne når driften av Bybanen kommer på deres bord.

Hordaland fylkeskommune har det overordnede ansvaret for kollektivtransport med buss, båt og bane, i Bergen og fylket for øvrig. Gjennom Skyss administrerer fylket avtaler med private transportselskaper som i 2017 besørger over 50 millioner enkeltreiser. For vedlikehold av vogner og infrastruktur på Bybanen har fylkeskommunen opprettet et eget selskap, Bybanen AS.

Driften av Bybanen har siden starten i 2010 vært overlatt til det internasjonale selskapet Keolis. Den innsatsen selskapets ansatte gjør har vært avgjørende for at Bybanen er blitt en suksess. Bybanen er punktlig og brukerne tilfredse. Men når denne kontrakten utløper i 2019, vil Keolis trolig bli utfordret av andre norske og utenlandske operatører. Fylkeskommunen vil da måtte gjøre en vurdering av hvilken operatør som har best forutsetninger for å ta Bybanen videre mot nye høyder.

Eirik Brekke (arkiv)

Men så finnes det dem som mener fylkeskommunen selv bør overta driften av Bybanen. Tanken er at ansvaret til Skyss skal begrenses til organisering av tilbud om buss og båt i fylket, og at et nytt fylkeskommunalt selskap skal drifte Bybanen. Gjennom en virksomhetsoverdragelse skal driftsansatte i Keolis få fylket som arbeidsgiver og fortsette som før. Jeg ser ikke for meg at verken fylkeskommunen eller brukerne av Bybanen vil kunne få noen gevinst av dette.

Vi mener at det offentlige må innta en bestiller-rolle og systematisk søke å trekke på private bedrifter som partnere for utvikling av offentlig sektor. Vi ønsker ryddige og profesjonelle bestillere i offentlig sektor, som ikke lukker døren for private.

Folk flest vil ha løsninger på sine transportbehov som innebærer «sømløs» bruk av kollektivtjenester. I dette bildet bidrar de private operatørene med sin erfaring, kompetanse og teknologi – i samspill med dem som er satt til å organisere tilbudene. Målet må være mer kollektivtransport for pengene.

Togdriften i Norge er besluttet konkurranseutsatt. I pågående anbud om Sørlandsbanen konkurrerer åtte leverandører. Det betyr at markedet fungerer for kvalifiserte operatører. Å innføre konkurranse om å drive persontogtrafikken vil bidra til et bedre togtilbud. Det bør derfor ikke være tvil om at ved å åpne jernbanesektoren for nye tanker vil det kunne føre til at staten får mer igjen for pengene. Dette bør også være til inspirasjon når fylkespolitikerne i Hordaland tar en viktig beslutning for Bybanens utvikling i desember.