Det er synd at statsråden har satt oss i denne situasjonen.

I et sitt innlegg 22. november svarer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på vår kritikk av anbudet for Kystruten Bergen-Kirkenes, der vi mener Regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak og klimaambisjoner. Kystruten kan bli et viktig utstillingsvindu for norske, verdensledende utslippsfrie maritime løsninger, som kan gi internasjonale ringvirkninger.

Da holder det ikke med et ambisjonsnivå for klimareduksjoner på 25 prosent i et anbud som går fra 2021-2031, når det trengs minst 50 prosent reduksjon i utslippene fra hele transportsektoren til 2030 for å oppfylle klimaforpliktelsene våre. I denne situasjonen er det overraskende at Solvik-Olsens etter vår mening bryter Stortingets vedtak fra 2015: «Stortinget ber regjeringen innføre krav om minimum 30 pst. miljøvekting ved alle offentlig anbud der det er relevant.»

Et av Solvik-Olsens hovedargument er at staten «må være sikre på at kravene i anbudet vil være mulig å gjennomføre teknologisk innen driftsstart». Vi vet at teknologien er klar og utprøvd til å oppnå betydelig større reduksjoner enn det anbudet krever. En løsning med gass eller biodrivstoff sammen med batterier vil kunne redusere utslippene med 40 prosent eller mer. Offshoreflåten har vist oss at denne teknologien fungerer – også i langt mer krevende farvann enn de Kystruten opererer i.

Men uten miljøvekting i anbudet har rederne ingen insentiver for å tilby de beste miljøløsningene som er tilgjengelig.

Å sette krav om 50 prosent utslippsreduksjon innebærer ikke at det må være 50 prosent utslippsreduksjon fra oppstart i 2021. Gjennom anbudet burde staten sikret at skipene er forberedt på fremtidig teknologi, som for eksempel hydrogen, slik at en kan bytte til lavere utslipp når teknologien er klar i løpet av anbudsperioden.

«Det er ingenting som hindrer næringen fra å levere enda større utslippskutt dersom de mener det er realistisk», skriver Solvik-Olsen. Jo, det er flere hinder som står i veien. For det første vil lav- og nullutslippsløsninger ha en høyere investeringskost enn en mer tradisjonell løsning. De som går for slike løsninger vil derfor tape på pris, selv om de vinner på drivstoffkostnader og utslippsreduksjoner på sikt.

For det andre vil løsninger med batteri gi utfordringer i forhold til infrastruktur. Det er bare er et fåtall av havnene som tilbyr landstrøm i dag, og det ikke er noe klar plan for utbygging.

Vi er enig med statsråden i at tidsplanen er stram for tilbud som innebærer bygging av nye båter. Endring av miljøkravene i henhold til Stortingets vedtak vil måtte medføre at tilbydere får noe mer tid til å utarbeide gode anbud i tråd med økte miljømål i anbudet. Derfor er det synd at statsråden har satt oss i denne situasjonen.