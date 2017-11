Enkelte fellestrekk finnes det i alle politiske ideologier.

17. november hadde forfatter Mikkel Plum innlegget «Jeg savner fakkeltog mot kommunisme» i BT. I et innlegg som mest minner om «angrende synder» på autopilot, prøver han å brunsmøre kommunismen i beste McCarthy-stil.

Plum skriver i innlegget at «De to ideologiene har det grunnleggende til felles at de aksepterer vold som et legitimt politisk middel.» Er det slik at dette er unikt for kommunister og nazister? Den norske staten aksepterer vold som legitimt politisk middel, den var med å bombe i både Afghanistan, Libya og Irak.

Det er lett å komme med fraser om at nazister og kommunister er grunnleggende det samme. Men en kan med like stor rett si at nazister og liberalister er det samme, eller sosialdemokrater og nazister er det samme. Enkelte fellestrekk finnes det i alle politiske ideologier.

På det økonomiske og sosialpolitiske området finner en flere felles standpunkter mellom sosialdemokratene og nazistene. Blir det av den grunn rett å sette likhetstrekk mellom sosialdemokratiet og nazismen? Slik logikk tjener bare nazismen. Det er ingen ideologisk retning som står lengre fra nazismen enn kommunismen. Det er ingen ideologisk retning som har ofret mer i kampen mot nazismen enn kommunismen.

For kort tid siden, ble monumentet til minne om Osvaldgruppens heroiske innsats mot nazismen under krigen vandalisert og kort tid etterpå dukket det opp en skrytevideo av hærverket på et nazistisk nettsted. Er det disse folkene Plum ønsker velkommen i fakkeltog 7.11.18?