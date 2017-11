Hvem vil varsle om seksuell trakassering hvis de frykter at egen karriere ødelegges?

Den 20. november fortalte jeg om to tilfeller hvor jeg har blitt utsatt for seksuell trakassering i politisk sammenheng mens jeg var aktiv i Fremskrittspartiet. Jeg er nå medlem i Høyre. Alvorlighetsgraden i mine eksempler er ikke det viktigste. Jeg mener det mest sentrale er hvordan varsel blir fulgt opp.

En del kvinner har tatt kontakt med meg i ettertid for å fortelle at de ikke tørr å varsle. De spør om jeg har mottatt mange «hathenvendelser» etter at jeg valgte å dele. De frykter det samme jeg fryktet: Vil mannen som trakasserte bidra til at jeg får mitt politiske liv ødelagt? Hans makt er større enn min, han har større nettverk, stor troverdighet og innflytelse i nominasjonsprosesser.

Slikt gjør dessverre godt voksne menn som er valgt til å forvalte landet mot unge kvinner. Jeg har ikke engang offentliggjort navnet til mennene, men har allerede blitt forsøkt stemplet som den unge, pripne jenten som ikke tåler en spøk.

Fremskrittspartiet ved Helge André Njåstad har besvart mine påstander om seksuell trakassering med at det finnes mer alvorlige ting kvinner kan bli utsatt for. Ja, og det finnes ulike grader av seksuell trakassering, men det fritar ikke organisasjoner eller bedrifter fra ansvaret med å bekjempe det. Slike uttalelser vitner om manglende forståelse for hvordan seksuell trakassering på sikt påvirker enkeltpersoner eller miljøet de er en del av.

Det krever mye av en person å varsle. Hvis varsel ikke blir fulgt tilstrekkelig opp, og personen som trakasserte ikke blir fjernet fra sin stilling eller tilsvarende, vil varsleren tie og mistrives, både som følge av trakasseringen i seg selv og at hun ikke blir tatt på alvor av organisasjonen hun er en del av. Parallelt kan grisete menn som utnytter maktposisjonen sin fortsette med å spre galle over andre kvinner.

Politikere er sjeldent omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser om oppsigelse. Arbeidet som utføres er i all hovedsak frivillig, aldersspennet i organisasjoner er stort, maktstrukturene er kompliserte og de fleste er demokratisk valgt til å utføre vervene sine.

Dette er forhold som gjør det krevende å håndtere eller varsle om seksuell trakassering i politiske miljøer. Fasiten for håndtering finnes ikke fordi det er situasjonsbestemt, men politiske partier kan etablere sedvane for hva som skal være konsekvensene. Konsekvensene vil med tiden avgjøre om ofre varsler.

Vær så snill, forstå at seksuell trakassering finner sted i alle politiske partier. At en oppretter utvalg og rutiner, fører ikke til at problemet forsvinner. Ikke lev i den tro at få varsel betyr at problemet er fraværende. Sørg heller for at organisasjonen har kompetente, uavhengige personer med genuin interesse for å håndtere seksuell trakassering. Fortell medlemmene, spesielt ungdommer, hva som er akseptabel oppførsel, og etterse at forbilder lever som de lærer. Husk at trakassering utføres av begge kjønn og at menn også kan være ofre.

Mange menn vil skjerpe seg hvis de blir korrigert av andre. De færreste ønsker tross alt å bli oppfattet som en drittsekk eller krysse andre menneskers intimsoner, slik som Arbeiderpartiets Jette Christensen omtalte denne uken. Voksne menn som dasker unge damer på rumpen under politiske møter eller høylytt kommenterer kvinners kroppsfasonger, tviler jeg på at kommer til å endre væremåte med det første. For dem finnes det kun en løsning, og det er eksklusjon fra politiske partier.