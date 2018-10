Tror han at vi bruker sekssifrede beløp på dette uten å ha intensjon om å honorere miljøvennlige skip?

I sitt innlegg «Tre cruisetiltak på overtid» i BT 28. oktober skriver Jan Erik Kjerpeseth at det haster med å gjøre noe i forhold til de mange cruiseanløpene i våre farvann. Dessverre er argumentasjonen hans svak:

1. Tak på antall cruiseanløp

Hardangerfjorden har hatt et tak basert på kaikapasitet siden 2013. Det er stor forståelse for dette blant cruiserederiene, da heller ikke de ønsker misfornøyde passasjerer som må stå i kø på alle attraksjonene. Et bevis på dette er at næringen nominerte Eidfjord til Destination of the Year 2018.

Det som frustrerer rederiene, er de stadig nye reglene som byrådet i Bergen vedtar. Først er det fire skip og 9000 passasjerer, så er det tre skip og 8000 passasjerer, og så er det ikke et tak, for deretter å skulle fremforhandle frivillig tak med rederiene. Disse skal legge seilingsplaner og er avhengige av en profesjonell og forutsigbar partner, og i Bergens tilfelle har byrådet fullstendig ødelagt byens renommé.

2. Landstrøm

De færreste skipene er utstyrt for landstrøm, og av nykontraheringer er bare 10 prosent i stand til å plugge seg inn. Derimot er 34 prosent utstyrt for LNG-gass, og flere kommer til. Ved å bruke millioner av skattebetalernes midler via Enova, oppnår dermed Kjerpeseth sitt mål om uhyre begrenset cruisetrafikk til Bergen.

Kjerpeseth tar Bellona til inntekt for sitt syn, en organisasjon som nå samarbeider med verdens største cruiserederi, Carnival Cruises. Det skulle vel tyde på at næringen tar miljø på alvor.

3. Tydelig miljøprising

Kjerpeseth er frimodig nok til å tvile på at havner utenom Bergen vil innføre miljøprising. Tror han at vi bruker sekssifrede beløp på dette uten å ha intensjon om å honorere miljøvennlige skip?

Alle havnene som er med i dette såkalte EPI-prosjektet, er klare på at miljøprising vil bli innført snarest mulig, men ikke fra 1. januar 2019, som Kjerpeseth feilaktig skriver.

Cruiserederiene er etter Kjerpeseths mening blant Norges dyktigste lobbyister. Faktum er at de har vært fraværende i den norske debatten inntil nå. Først i år ansatte cruiseorganisasjonen CLIA en nordmann som kan følge debatten her i landet, og som kan komme med fakta i en tidvis opphisset mediekampanje.

Jeg har stor respekt for Jan Erik Kjerpeseth som bankmann, men må beklageligvis konstatere at hans innsikt i cruisenæringen er begrenset.