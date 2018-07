Dette er anti-logikk som hører hjemme i bakvendtland.

Jeg vurderer å invitere masse folk til en storslått fest i helgen. Heldigvis kjenner jeg en avholdsmann som kan kjøpe inn og betale for alle drikkevarene.

Slik er logikken når bilistene skal betale for byggingen av Bybanen.

Altså, de som får minst glede av Bybanen er de som skal betale for den. Da er det jo minst like rimelig at fotgjengere og kollektivreisende skal betale bensin- og dieselavgift. Dette er det vi kaller anti-logikk som hører hjemme i bakvendtland. I praksis betyr det at enkelte må betale opp mot 10 prosent av sin netto lønn i bompenger selv om de aldri kommer til å bruke bybanen engang.

Kanskje Bybanen til og med blir bygget i en helt annen bydel som gjør prosjektet ekstra uinteressant for enkelte.

Men logisk tankegang har aldri vært på agendaen i noe bystyremøte. Der er de mye mer opptatt av den raskeste veien til målet, og ikke minst den mest lettvinte.

Å sette opp nye bomstasjoner og øke prisen er jo kjempelett og særdeles effektivt. Da slipper dessuten politikerne å bruke tid og krefter på å tenke selv og finne alternative finansieringsmodeller. Da kan de heller bruke tiden sin mer fornuftig på å spille Pokémon GO eller Candy Crush i bystyremøtene.

Man blir jo lettere (les: veldig) provosert av at 1: slike folk bestemmer ting som har med meg å gjøre, og 2: slike lite gjennomtenke ideer som aldri burde kommet lenger enn til idémyldring, er blitt den nye normalen. Hva blir det neste, bompenger mot plast i havet?

Når myndigheter pålegger en befolkning meningsløse og svært urettferdige regler, er det ikke så lett å godta disse reglene.

Derfor ser man store aksjoner mot bompenger og haugevis av folk som kjører rundt med «Nok er nok»-klistremerker på bilene sine. Jeg har ennå til gode å se noen kjøre rundt med, eller i det hele tatt hviske ordene «Ja til mer bompenger».

Og hvis folk blir ytterligere provosert, kan det jo hende at man vurderer borgervern som et alternativ. Det skal tross alt ikke mer enn et luftgevær eller en sprayboks til, før en slik bomstasjon blir satt ut av spill en stund. Da blir det jo gratis bompenger.