Ikke glem byttelapp i jakten på julegavene

Det er faktisk ikke slik at man automatisk har rett til å få bytte julegavene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NETTHANDEL: Dersom du kjøper noe på nett, har du to ukers angrerett etter angrerettloven, skriver Oda Follesø Sønnervik i Jussformidlingen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Debattinnlegg

Oda Follesø Sønnervik Saksbehandler ved Jussformidlingen

Det nærmer seg jul, og matbutikkene har for lengst startet å selge kakemenn, pepperkaker og julebrus. Juletrær, adventslys og nisser begynner å titte frem i utstillingsvinduene.

Dette betyr at det er på høy tid å starte med julegavehandelen – har det virkelig gått et år siden sist? Men hva om den perfekte gaven ikke faller i smak, kan den da byttes?

Prosjekt julegavehandel skal være både hyggelig og gøy. Ditt oppdrag er å lete både høyt og lavt, undersøke alt fra leker til kosmetikk – klær til dataspill. Målet er å finne den perfekte julegaven til noen du er glad i – hvor vanskelig kan det være?

Oda Follesø Sønnervik Foto: Privat

Prosjektet er i gang. Det er hyggelig å vandre opp og ned folkefulle gater med butikker på begge sider. Du tar steget og entrer din første butikk. En hyggelig butikkmedarbeider guider deg gjennom klær i alle regnbuens farger. Du vil ikke gå for det første og beste.

Tiden går og blodsukkeret synker. Etter å ha lett lenge, har flere uhyggelige tanker og dilemmaer begynt å poppe opp i hodet ditt. Dersom du kjøper noe fra ønskelisten, kan du risikere at andre kjøper det samme. Dersom du ikke kjøper noe fra ønskelisten, kan du risikere at gaven ikke faller i smak. Hva gjør du nå?

Som lyn fra klar himmel slår det deg at du selvfølgelig bare kjøper noe, det er jo tross alt tanken. Dersom det viser seg at gaven ikke faller i smak, kan den jo alltids byttes. Eller kan den det?

Det er faktisk ikke slik at man har rett til å få bytte julegavene man mottar. Butikken har verken plikt til å la deg returnere en gave mot at du får utbetalt kjøpesummen eller la deg bytte gaven i en annen vare fra butikkens sortiment.

Butikker som tilbyr deg muligheten til å bytte julegaver, gjør ofte dette for å yte kunden en ekstra service. Det er derfor viktig å forsikre seg om at butikken setter byttelapp på gavene du handler dersom din gavemottaker skal være sikret bytterett.

Les også – Treng me jul 84 dagar i året?

Mange butikker pleier å sette på en byttelapp som gir deg mulighet til å bytte gaven i løpet av romjulen. Er dette tilfellet, har du rett til å få byttet gaven før årsskifte, såfremt den er i god behold.

Dersom du allerede nå vet at julegavemottakeren er bortreist eller av andre grunner ikke har mulighet til å få byttet gaven i løpet av romjulen, vil det være lurt å spørre om butikken kan gi deg en byttelapp med lengre frist.

Med dette i bakhodet tenker du at det kanskje er vel så greit å handle årets julegaver på nett. Men er det? Ved kjøp på nett er det litt andre spilleregler enn for kjøp i butikk.

Dersom du kjøper noe på nett, har du to ukers angrerett etter angrerettloven. Det betyr at dersom du gir beskjed til selger innen to uker fra du mottar varen, har du rett på å få returnere varen og få pengene dine tilbake.

Også ved nettkjøp kan selger velge å tilby lengre byttefrist. Det er derfor viktig å sjekke hvor lang frist selger har satt.

Jussformidlingen håper disse rådene hjelper deg i jakten på den perfekte julegaven! Husk på hvilke regler som gjelder i de ulike situasjonene, og prøv å sikre deg at gaven i hvert fall kan byttes dersom panikken i julehandelen skulle ta helt overhånd.

Publisert: Publisert 13. desember 2019 06:18