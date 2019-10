Nå endrer vi verden

Vi ungdommer er ressurser og kan utgjøre en forskjell.

For mindre enn 2 timer siden

VIKTIG: Ved å bruke én dag av din utdanning til å selge boller eller rake løv, kan du endre livet til andre mennesker, skriver Nora Marie Nilsen. Privat

Debattinnlegg

Nora Marie Nilsen Leder for Operasjon Dagsverk i Hordaland

Jeg vet at verden er urettferdig. Jeg ser forskjellene i verden, og jeg tror jeg kan gjøre noe med det. Faktisk så vet jeg at jeg kan gjøre noe med det. Jeg som enkeltmenneske har en mulighet til å gjøre en forskjell i verden, og jeg vet at du kan gjøre akkurat det samme. Urettferdighetene vi har i dag er tross alt skapt av mennesker, så da burde vi kunne endre dem.

Man burde ha de samme mulighetene uansett hvor i verden man er født. Dessverre er det ikke slik i dag. Hvor vi blir født er helt tilfeldig, og man kan bare håpe at man er heldig.

Bare se på ungdommen i Den demokratiske republikken Kongo. Her jobber 40.000 barn og unge i gruver. Her graver de ut mineraler som skal bli brukt i vår smartteknologi. Mange risikerer alt for nesten ingenting, slik at andre kan gjøre seg rike.

I sommer fikk vi høre historiene til to av dem, Daniel og Mukamba på 17 og 16 år. De fortalte at de begge måtte slutte på skolen for å tjene penger til familien og sin egen utdanning. De fortalte også om at de var gutter som likte å danse og å spille fotball. Begge to hadde klare drømmer og ambisjoner om å bli lege og IT-konsulent.

Slik det er i dag, har de dessverre ikke muligheter til det. Det er ikke fordi de har andre evner enn oss, men andre muligheter. La oss prøve å gi dem en rettferdig sjanse.

Altfor ofte kan det virke som at for å endre verden, må man gjøre noe kjempestort. Man må liksom flytte til Afrika og starte en barneskole der, eller holde en tale foran tusenvis av mennesker. Dette er selvfølgelig ting som gjør en forskjell, men det finnes mange «enklere» ting man også kan gjøre!

Torsdag 31. oktober er det OD-dagen. Ved å jobbe denne dagen, utgjør man en forskjell. Ved å selge boller eller vaske hos bestemor, utgjør du en forskjell. Ved å jobbe i en barnehage, eller rake løv hos naboen bidrar du til at alle ungdommer skal ha de samme mulighetene. Ved å gi en dag av din utdanning, kan du endre livet til andre mennesker.

Vi gjør dette fordi ungdom er ungdom, uansett hvor vi kommer fra og hvilke forutsetninger vi har. Vi er ungdommer med håp, drømmer og ambisjoner. Ungdommer som har så mye å gi verden. Vi er ressurser og vi kan utgjøre en forskjell. Vi ungdommer kan endre verden dersom vi står sammen.

Vi har allerede vist at vi kan mye, og jeg vil vi skal vise hvor mye vi faktisk kan gjøre!

Publisert 30. oktober 2019 10:39