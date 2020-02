Uverdig behandling av våre mest sårbare

Vi må unngå at våre sårbare gamle blir behandlet som kasteballer.

Vi tåler ikke flere historier om manglende og uverdig behandling av våre sårbare gamle, skriver Silje B. Eikemo. Foto: Illustrasjonsfoto: Nielskliim / Shutterstock

Debattinnlegg

Silje B. Eikemo Intensivsykepleier og leder for Avdelingen helse og omsorg ved Verdighetsenteret

Verdighetssenteret får kontinuerlig henvendelser fra fortvilte pårørende og ansatte som forteller om uverdig behandling av våre sårbare gamle. Historiene vi får fortalt, er tilsvarende nyhetssakene som til stadighet rulles frem i mediene.

Vi må unngå at våre sårbare gamle blir behandlet som kasteballer mellom sykehjem og sykehus. Mange dør under uverdige forhold, for eksempel i et akuttmottak, med masse medisinsk teknisk utstyr på seg, ukjent personalet, ukjente omgivelser og uten at de pårørende er til stede og får tatt farvel.

En sentral målsetting for Verdighetsenteret er å unngå unødige og krenkende sykehusinnleggelser for disse pasientene. Sårbare gamle tåler dårlig å bli flyttet på, og det beste for dem er at de får behandlingen der de er. Helsemyndighetene må øke kompetansen til de ansatte i eldreomsorgen for å få dette til.

Det sier seg selv at dersom Olav på 90 skrives ut til sykehjemmet med sondeernæring etter et hjerneslag, må de ansatte ha kompetanse til å gi sondemat på pumpe – og ha kunnskap om at sonden ligger korrekt plassert mens infusjonen av sondematen pågår.

Har de ikke denne kunnskapen, kan det få fatale konsekvenser. Olav kan bli hasteinnlagt på sykehus og i verste fall dø. Dette er bare ett av utallige eksempler.

Verdighetsenteret har siden oppstarten av etterutdanningen «Akuttmedisinsk eldreomsorg» i 2017 opplevd en enorm interesse. I løpet av tre år har over 400 helsearbeidere fra hele landet gjennomført denne utdanningen i Bergen.

Silje B. Eikemo, leder Avd. for helse og omsorg. Verdighetssenteret. Foto: Silje Robinson

Verdighetsenteret har tidligere kritisert myndighetene for å satse for lite på kompetanseheving. Slik det er nå, er det i stor grad sykepleierne, helsefagarbeidere og vernepleiere som betaler for samhandlingsreformen. De tar ut ferie, permisjon uten lønn og betaler selv for å gå på etterutdanningen og øke kompetansen sin.

Slik kan vi ikke ha det.

I januar 2020 gjennomførte vi for første gang hele «Akuttmedisinsk eldreomsorg» i Nord-Norge. Deltakernes tilbakemelding var overveldende.

Dagsrevyen var til stede og laget en nyhetssak om dette. Etter innslaget har vi mottatt en tsunami av henvendelser fra kommuner som ønsker å heve kompetansen til sine ansatte innen fagfeltet.

Verdighetsenteret er en ideell stiftelse og et nasjonalt kompetansesenter, og finansieres hovedsakelig over statsbudsjettet. Nå ønsker vi å imøtekomme den enorme etterspørselen etter akuttkompetanse.

Vi ser det er et særlig stort behov i distriktene, hvor det er lange avstander til nærmeste sykehus.

Verdighetsenteret frykter at dette bare er toppen av isfjellet. De stadige henvendelsene og medieoppslagene om uverdig behandling taler for dette.

Vi har hatt en rekke besøk av helse- og eldreministre hvor vi har fortalt om det enorme behovet ute i kommunene for denne type kompetanse.

Nå er dvaletiden over. Det er på tide å våkne, kjære helseminister Bent Høie. Du åpnet etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg i 2017. Nå forventer vi at du ser det enorme behovet for akuttmedisinsk kompetanse i eldreomsorgen.

Vi tåler ikke flere historier om manglende og uverdig behandling av våre sårbare gamle. Tåler du?

Innlegget ble først publisert i Dagens Medisin.