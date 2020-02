Gi russen et fast oppholdssted i Bergen

Politi, fylket og foreldre har forstått sitt ansvar. Nå bør Bergen kommune komme med på laget.

Russen har ikke noe fast tilholdssted, og må vandre fra plass til plass. Innsender Renate Hjortland mener kommunen må på banen og finne et fast sted for russefeiringen. Foto: Ove A. Olderkjær (arkiv)

Debattinnlegg

Renate Hjortland Bystyrerepresentant for Høyre i Bergen

En trygg russefeiring for våre ungdommer er ikke et soloprosjekt, men en dugnad. Politi, fylket og foreldre har alle forstått sitt ansvar. Nå bør Bergen kommune komme med på laget.

I forkant av vårens russefeiring, ble det denne uken avholdt foreldremøte på Amalie Skram videregående skole. Alle som deltok kom med nyttige innspill.

En av de store utfordringene hvert eneste år, er at russen ikke har et fast oppholdssted. År etter år blir tilfeldige steder valgt.

Det er alltid like lite populært blant naboer, og i de fleste tilfeller ender det med at russen blir bedt om å fjerne seg. Uforutsigbarheten har ikke bidratt til mindre bråk eller færre uheldige episoder.

Renate Hjortland (H) Foto: Privat

Derfor spurte jeg byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på siste bystyremøte: Kan Bergen kommune ta et initiativ overfor fylket, politi og russen og prøve å finne et egnet, fast sted som russen kan oppholde seg for å sikre en trygg gjennomføring av russetiden?

Det hjelper lite at Valhammer svarte positivt på spørsmålet i bystyremøtet, når kommunen ennå ikke har initiert en løsning.

Et fast tilholdssted er forutsigbart for russen, for oss foreldre, for politiet og for eventuelle naboer. Med et fast oppholdssted vil ikke russebussene i like stor grad sette premissene for russefeiringen. Toalettfasiliteter, vakthold og opprydding kan planlegges.

Russetiden varer i tre uker. Kanskje skal det være tre ulike oppholdssteder, en uke på hvert?

Hvilken rolle har Bergen kommune i denne saken, foruten å være positive? Videregående skoler er som kjent fylkets ansvar. Men det er ikke skolene som arrangerer russetiden, det er russen selv, innbyggere i Bergen kommune.

Kommune er dessuten en stor eiendomsbesitter, og har også fast dialog med politiet. Derfor er dette også kommunen sitt ansvar.

Jeg tror jeg snakker på vegne av de aller fleste som satt i salen på møtet på Amalie Skram, at vi virkelig unner ungdommene våre en opplevelsesrik russetid.

Men som foreldre skal vi jammen puste lettet ut når 17. mai kommer, og alt forhåpentligvis har gått bra. Fristelsene og fallgruvene er mange.

Det er ikke for seint å finne en løsning til årets russefeiring for de røde- og blåkledde. Den kommer denne våren også, om vi liker det eller ei. Tiden for å handle er nå.

Det er allerede en velfungerende samarbeidsgruppe som har arbeidet med russen i mange år.

Roger Valhammer, meld dere på!