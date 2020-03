De fleste har nytte av hormoner i tidlig overgangsalder

Men ulike årsaker til hormonfallet gir ulike behandlingsmuligheter.

Tidlig overgangsalder starter før 40- årsalderen, skriver de fire gynekologene.

Yngvild Skåtun Hannestad, Ingeborg Bøe Engelsen, Knut Hordnes, Maria Barøy Ræder Gynekologer

Takk til BT som nylig laget et et stort oppslag om tidlig overgangsalder. Artikkelen beskriver godt plagene, bekymringen rundt fruktbarhet og aldring, og ikke minst at temaet er tabubelagt.

Vi møter mange kvinner med de omtalte tilstandene i vårt daglige arbeid.

Vi er veldig glade for at temaet gis oppmerksomhet, og kunnskap når ut til leserne, men deler av oppslaget har imidlertid skapt uklarhet. Forskjellige årsaker og behandlingsmuligheter kom litt om hverandre, og vi har fått flere spørsmål fra våre pasienter de siste dagene som vitner om det.

Vi ønsker derfor å bidra med noen oppklaringer.

Overgangsalder er en fase der eggstokkfunksjonen varierer før den stopper helt opp, og menstruasjonen forsvinner (menopause). Gjennomsnittlig alder for menopause er knappe 53 år i Norge.

Hvis begge eggstokkene fjernes, stopper menstruasjonen umiddelbart opp og menopause inntrer. I resten av innlegget vil vi for enkelhets skyld bruke uttrykket overgangsalder for både overgangsalder og menopause.

Tidlig overgangsalder, som er det vi vil omtale videre i dette innlegget, starter før 40- årsalderen og har grovt sagt tre viktige konsekvenser: Muligheten for å bli gravid reduseres, hormonendringene gir plager og på lang sikt kan helsen forverres.

Litt forenklet er det to typer tidlig overgangsalder; de «uforklarte» og de som skyldes medisinsk eller kirurgisk behandling. Årsaken til at overgangsalderen inntreffer tidlig, er avgjørende for om vi kan tilby behandling.

Noen få kvinner kommer i uforklart tidlig overgangsalder. Ved utredning kan man noen ganger påvise kromosomfeil eller genfeil som årsak, men oftest finner man ingen forklaring.

Denne typen overgangsalder kommer overraskende og blir ofte først oppdaget når en kvinne som ikke bruker hormonell prevensjon, opplever at menstruasjonene blir sjeldne, eventuelt uteblir helt. Da kan det allerede være for seint å oppnå graviditet med egne eggceller.

Disse kvinnene kan det være vanskelig å hjelpe når det gjelder fruktbarheten, men man kan vanligvis lindre plager og forebygge langsiktige helseproblemer som benskjørhet og tidlig hjerte- og karsykdom, med hormonerstatning.

Vi håper at det omtalte forskningsprosjektet i BT 18. februar skal gi mer kunnskap, slik at vi kan oppdage og hjelpe flere også med tanke på graviditet. Kvinnen som fortalte sin historie, tilhører den andre gruppen, der behandling for annen sykdom har skadet eggstokkfunksjonen.

Noen har måttet fjerne eggstokkene, andre er kreftpasienter som har fått strålebehandling, eller cellegift som har skadet eggstokkene permanent eller forbigående. Det kan også være at man over tid skal ha medisiner som undertrykker eggstokkfunksjonen, slik som «anti-østrogener» som ofte gis som etterbehandling til brystkreftopererte kvinner.

Fordi disse behandlingene setter i gang en «planlagt» tidlig overgangsalder, vil det hos noen kvinner under 35 år være mulig å hente ut eggceller, eller en hel eggstokk før behandlingen starter, med tanke på seinere graviditet.

Kvinner som har kommet i tidlig overgangsalder uten å ha lagret egg, kan bli gravide med egg fra andre kvinner, altså eggdonasjon.

Dette er ikke tillatt i Norge tross anbefaling fra et ganske samlet fagmiljø. En del norske kvinner reiser til utlandet og får det utført der.

Overgangsalderplager som hetetokter, svetting, dårlig nattesøvn, muskelsmerter og endret seksualliv kan være betydelige, og da er hormonbehandling mest effektivt. De fleste kvinner kan få hormonerstatning for å lindre plagene, men det fins unntak, særlig brystkreftpasienter.

Noen av dem som ikke bør bruke vanlig hormonerstatning, kan likevel bruke svake lokale østrogentilskudd som hjelper på tørre slimhinner.

Det er viktig at kvinnen får god informasjon i forkant av behandling som påvirker eggstokkfunksjonen, og at hormonbehandlingen blir tilpasset og justert i forhold til den enkeltes plager og behov. For dem som ikke kan bruke hormoner, kan andre behandlinger prøves ut.

For tiden er mange i befolkningen generelt skeptiske til bruk av hormontilskudd i forbindelse med «vanlig» overgangsalder. Fordeler og ulemper ved slik behandling ved «vanlig» overgangsalder ble fint dekket i BT 23. februar.

Vi får dessverre ofte høre fra våre pasienter som er kommet i tidlig overgangsalder, at de får kritiske spørsmål og velmente råd fra venner og familie om å være forsiktige med, eller stoppe hormonbehandlingen – en behandling som tvert imot er viktig både for livskvalitet, velvære og ikke minst langtidshelse.

For ellers friske kvinner som kommer tidlig i overgangsalder, regnes hormonerstatning som både trygt og viktig.