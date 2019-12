Trygghet fremfor naivitet

Folk skal føle seg trygg på at alvorlig svikt i helsevesenet får konsekvenser.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

LITE PRAKTISERT: Helsepersonell kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Dette er en mild straff, og den er lite praktisert, skriver Åshild Bruun-Gundersen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Debattinnlegg

Åshild Bruun-Gundersen Helsepolitisk talskvinne, Frp

Når en yrkessjåfør er ansvarlig for en alvorlig ulykke, godtar ikke samfunnet at selskapet får en symbolsk bot, mens den ansvarlige sjåføren frikjennes. Hvorfor skal helsepersonell ha mindre ansvar for sine handlinger enn andre yrkesgrupper?

BTs gjestekommentator Ingebjørn Bleidvin siterer helsepersonelloven (BT 2. des.) og hevder jeg ikke kjenner mitt eget fagfelt når jeg sier vi må finne andre reaksjonsformer enn foretaksstraff. Da er det en fordel å sitere loven riktig. Den oppgir at helsepersonell kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Dette er en mild straff, og den er lite praktisert.

Han burde konsentrere seg om det prinsipielle. Når mennesker kan dø som følge av grov uaktsomhet, skal det ikke få konsekvenser? Frp mener at mennesker skal føle trygghet på at alvorlig svikt i helsevesenet blir tatt tak i.

Publisert: Publisert 9. desember 2019 18:01