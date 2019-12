Kommer du nyklippet på skolen, får du et hardt slag i nakken

Dette er en idiotisk ordning det må bli slutt på.

Karl Morten Bårdsen Bergen

Her går man rundt og tror at man vet litt om hva som skjer rundt omkring i Bergenskolen, men i dag fikk jeg høre om en ordning som heter marshallah. Du vil bare ikke tro hvor sprøtt og idiotisk det er. Og det må ta slutt.

Saken var nemlig den at eldstemann som går på ungdomsskolen var og klippet seg her i uken. Det var på høy tid, han hadde fått en frisyre som liknet på Beatles-frisyrene på 60-tallet. Vi foreldrene var godt fornøyd da han kom hjem kortklipt og fin.

Men så nevner han i forbifarten følgende: «Håper det ikke blir så mye marshalla på skolen i morgen.» Deretter begynte den mest absurde samtalen jeg har hatt på lenge:

Jeg: «Marshallah?»

Ungdommen: «Ja, du vet det der med at det er lov å slå folk i nakken hvis de har klippet håret.»

Jeg: «Det der har jeg A-L-D-R-I hørt om!»

Ungdommen: «Jo da! Det er like innarbeidet som Norges lover det der. Alle har hørt om det. Du kan slå folk i nakken hvis de er nyklippet og hvis du sier marshallah samtidig som du slår»

Jeg: «Dette er det dummeste jeg har hørt på lenge. Det er ulovlig, umorsomt og idiotisk. Hjelpe meg for et idiotopplegg»

Så der satt jo jeg igjen med tusen spørsmål. Så da begynte jeg å sjekke med lærere jeg kjenner, folk i administrasjonen i etat for skole og med medelevene til ungdommen min. Sjekker også med Google. Det fascinerende er at ingen voksne har hørt om det. Google hadde knapt info, men kompisene til ungdommen min – ja, de hadde hørt om det.

Nå skal det sies at ungdommene var kjapp med å bagatellisere det. Jo da, det var vondt, men det var litt morsomt også. De mente det ikke var mobbing for det gikk visst ut over alle. Men den kjøper jeg ikke et sekund.

Dersom en ser nøye etter, vil en ganske sikkert se at det er gutter med høy status som slår mest og at det er barn lenger nede på rangstigen som tar imot. Du vil aldri se den puslete sønnen av en alenemor klaske hardt til han høye med merkeklærne. Marshallah-greiene endrer ikke på rangstigen. Det gir bare frikort til de mest voldelige.

Og hvor morsomt er det? Det er ikke morsomt i det hele tatt. Ikke litt engang. Kan vi ikke bare arkivere marshallah under ting som er ulovlig, umorsomt og smertefullt? Og så bare avslutte det?

