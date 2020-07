Troldhaugen er en av Kodes grunnpilarer

At vi skal avvikle det som gjør oss unike, kan jeg forsikre om at aldri kommer til å skje.

Det er for sent å ønske seg en omkamp om museumsfusjonen som førte til Kode, 14 år etter den fant sted, skriver Haakon Thuestad. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Haakon Thuestad Strategi- og kommunikasjonsdirektør, Kode

Kode ønsker å være ryggraden i kulturbyen Bergen. Troldhaugen og komponisthjemmene er en av grunnpilarene disse ambisjonene hviler på. Likevel insisteres det hardnakket i BTs debattspalter på det motsatte.

For å prøve å rydde litt i debatten:

For det første. Komponisthjemmene i Kode skal styrkes faglig. Troldhaugen har i mange år hatt for lite ressurser – i likhet med resten av museet – noe som har gjort at vi har hatt et dårligere formidlingstilbud for musikk enn for kunst, og for få fagpersoner med musikk som fagfelt i organisasjonen.

Vi kan ikke leve med at vi knapt har et formidlingstilbud til skoleelever på Troldhaugen og komponisthjemmene, i sterk kontrast til det vi har på kunstmuseene i sentrum.

Derfor skal formidlingsavdelingen i museet utvide og utvikle dette tilbudet, og vi skal ha et like høyt faglig nivå på formidlingen av musikk som av kunst.

Haakon Thuestad Foto: Tuva Åserud

For det andre. Fusjonen av alle museene som i dag utgjør Kode, skjedde i 2006. Selv om noen var imot denne konsolideringen da, er det litt sent å egge til omkamp om den 14 år senere.

Jeg kan også minne om at situasjonen på Troldhaugen i 2005 var kaos - fylkesrevisjonsrapporter som slaktet økonomistyringen, inntekter fra suvenirsalg som ble plassert i diffuse fond og holdt utenfor museets økonomi, et styre som ble kastet av Bergen kommune, og en institusjon som trengte stabilitet og struktur.

Å ønske seg tilbake til 2005 er sikkert en interessant øvelse, men det vil være en ulykke for både Troldhaugen og arven etter Grieg.

For det tredje. Å spre påstander om at komponisthjemmene i Kode er under avvikling, fordi de ansatte nå også endelig har kontorplasser sammen med resten av sine museumskollegaer, er uredelig.

Vi er en liten organisasjon som er avhengige av å jobbe tett sammen for å klare å levere det omfattende tilbudet til bergensere og tilreisende, som vi gjør hver dag.

Samtidig har Troldhaugen et akutt behov for rehabilitering, bedre publikumsfasiliteter og trenger en generell oppgradering. Utstillingen i museumsbygget trenger fornyelse, villaen trenger rehabilitering, og vi ønsker bedre fasiliteter for formidling og musikkopplevelser.

At man ikke kan sitte i fred og ro på Troldhaugen og lytte til Griegs musikk, også når det ikke foregår konserter, synes vi er en stor mangel.

Derfor skal alle vi som jobber i Kode, i tiden fremover jobbe med hvordan vi kan utvikle, forbedre og rehabilitere tilbudet i museumsbygget på Troldhaugen.

For det fjerde. I mai var hele Kode kun få uker unna konkurs med de dramatiske konsekvenser for hele Norges kunst- og musikkarv det ville hatt. Da var det helt stille fra dagens artikkelforfattere, mens det nå varsles nærmest dommedag på grunn av noen kontorpulter i sentrum. Dette er totalt ute av proporsjoner.

I stedet vil jeg oppfordre artikkelforfatterne til å heller invitere venner, kjente og kollegaer til å gå på lunsjkonsertene vi har på Troldhaugen gjennom sommeren.

Slik kan dere støtte en sterkt svekket museumsøkonomi, som truer eksistensen til hele Kode, inkludert Troldhaugen, med sårt tiltrengte inntekter heller enn å spre uriktige påstander i debattinnlegg.

For det femte. Jeg kan forsikre artikkelforfatterne om at alle regler for drøfting og involvering i arbeidslivet selvsagt følges i Kode. Ingen av våre ansatte har munnkurv.

Kombinasjonen av kunst og musikk er det som gjør Kode til et unikt museum. At vi skal avvikle det som gjør oss unike, kan jeg forsikre om at aldri kommer til å skje.

Kode er et av Norges største museer – om ikke i økonomiske ressurser – så i alle fall i antall besøkende, og i omfanget av kunst og musikkarven vi forvalter. Vi skal formidle og ta vare på kunst- og musikkskatter i verdensklasse. Enda bedre enn før.

Med ønske om en god sommer full av kunst- og musikkopplevelser!