Når alt kommer til alt er vi enige om målet: Å ta vare på natur, klima, dyr og mennesker så godt det lar seg gjøre.

Daniel J. Willoch (fra v.) og Andreas Thon Aasheim er rådgivere i Norwea, vindkraftindustriens interesseorganisasjon. Foto: Norwea

Debattinnlegg

Daniel J. Willoch og Andreas T. Aasheim Norwea

Vi deler frykten Silje Ask Lundberg og Synnøve Kvamme fra Naturvernforbundet legger til grunn i BT 21. juni, for konsekvensene av rovdriften på naturen, både fra et arts- og mangfoldsperspektiv, og fra et systemperspektiv.

Vi tror oppriktig på at samarbeid om gode løsninger er den eneste sjansen vi har. La oss bygge på det.

Men, nei, Kvamme og Lundberg, i «de fleste andre land» bygges ikke vindkraft i områder som er dominert av mennesker. 17 prosent av verdens vind-, sol- og vannkraftverk er bygget i verneområder, noe som er helt utenkelig her hjemme.

At det er vindkraft som står for mest inngrep i Norge akkurat nå, kan umulig være en overraskelse: Det er vanskelig å bli «slått» av kraftformer det knapt bygges noe av.

At IPBES-rapporten er brukt som et sannhetsvitne mot vindkraft, er rett og slett ikke noe å diskutere: Naturvernforbundet gjør det, Norsk Ornitologisk Forening gjør det og Rogaland SV gjør det, for å nevne noen.

Verden må løse både naturkrisen og klimakrisen, for de er nøye sammenvevd. Der effektene av klimaendringene kan oppleves som «langt borte», har klimatiltakene håndfaste konsekvenser «her hjemme».

Vi kommer til å måtte gjøre mange, tunge valg de neste årene: Forskjellen på 1,5 grader og 2 graders oppvarming er ekstrem: Ved 1,5 grader vil 6 prosent av verdens insekter miste halvparten av sine habitater. Ved 2 grader, stiger tallet til 18 prosent.

Tilsvarende tall for verdens planter er henholdsvis 8 og 16 prosent. Ved 2-graders oppvarming vil 8 prosent av alle verdens virveldyr miste minst halvparten av sitt habitat.

Det er sjokkerende tall, men som Lundberg og Kvamme sikkert vil si seg enige i, rettferdiggjør ikke det å «ødelegge natur for å redde natur» alene.

Og her er vi ved kjernen: Vi mener det derfor ikke finnes én farbar vei til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, ei heller 2 grader, uten en betydelig utbygging av vindkraft.

Om det er alle, også FNs natur-, ressurs- og klimapaneler enige.

Men, som de helt riktig påpeker, må denne utbyggingen ta hensyn til naturvern og arealbruk.

Det er ingen som tar til orde for å ukritisk bygge vindkraft, og både planleggingen, konsesjonsbehandlingen, utbyggingen og driften av vindkraftverk både kan og bør bli bedre – i et naturperspektiv.

Så hvordan gjør vi det? Vi har ikke alle svarene, men det første steget må være å snakke mer sammen.

Vi vil gjerne invitere Naturvernforbundet til å sette seg ned sammen med oss for å forsøke å meisle ut kjøreregler og «best practice» for etablering av vindkraftverk i Norge.

Vi kommer ikke til å bli enige om alt, men det er bedre å være uenige om noe enn om alt.

For når alt kommer til alt er vi enige om målet: Å ta vare på natur, klima, dyr og mennesker så godt det lar seg gjøre.

