Barn i fengsel trenger mer enn straff

Det er barn vi snakker om her. Barn som ennå ikke har fått tid til å fullt utvikle hjernen sin.

Ungdomsenhet Vest ved Bjørgvin fengsel ble åpnet i 2009. Her er det fire plasser for innsatte mellom 15 og 18 år. Foto: Stein J. Bjørge / Aftenposten

Debattinnlegg

Bård Mellin Olsen Seniorrådgiver, på vegne av det tverretatlige teamet ved Ungdomsenhet Vest, Bjørgvin Fengsel

Barn som blir fengslet, har minst to ting felles. De har alle begått kriminelle handlinger som domstolen har sett på som så grove at samfunnet mener de må straffes, og de skal alle løslates på et tidspunkt.

En tredje ting mange av dem også har felles, er at de er tidligere kjent av barnevernet. Noen av dem fra barnehagealder, noen gjennom tiltak i skole, familie og nærmiljø, og noen fra institusjoner og fosterhjem.

Mange av dem kan fortelle oppveksthistorier vi ikke kan forestille oss. Det er historier om omsorgssvikt, familievold, rus, seksuelle overgrep eller foreldres plutselige død.

Bård Mellin Olsen Foto: Privat

Det er barn vi snakker om her. De er barn som ennå ikke har fått tid til å fullt utvikle hjernen sin, og de er barn som har en oppførsel som skremmer oss.

De har slått, ranet, voldtatt og drept. De er barn som domstolene vil straffe. De blir straffet med en forhåpning om at de skal endre oppførsel, slik at vi ikke er redde hvis de blir naboene våre.

Et fengselsopphold kan ikke alene endre slik oppførsel. Fengselet kan møte oppførselen og beskytte samfunnet i et tidsvindu.

Skal disse barna bli den gode naboen som du skal slippe å være redd for, må straffen også inneholde noe mer!

Fakta Soning for ungdom og tverretatlige team Norge har to ungdomshenter ( Bjørgvin og Romerike ), hver med fire plasser, for lovbrytere mellom 15 og 18 år.

Nylig ble også tre plasser opprettet i Indre Østfold fengsel, avd. Eidsberg.

Ved Bjørgvin og Romerike er det tverretatlig team med representanter fra helse, justis, skole og barnevern

Samarbeid i slike team ble formalisert etter at Norge ble kritisert av FN for å la barn sone i ordinære fengsel, uten samarbeid på tvers av sektorer. Les mer

I ungdomsenhetene møter kanskje disse barna for første gang en struktur og et miljø som «tåler» oppførselen deres, og gjør dem mottakelig for hjelp. De får hjelp til å arbeide med sine opplevelser, mestre sinne som følger av alle tap og skuffelser de har opplevd. Og de får hjelp til å forstå at de ikke er dumme, gjennom et skoletilbud de kan gjøre seg nytte av.

De får også hjelp til å forklare familien at også de må endre seg, for at barnet deres skal få det bedre. Alt dette skal bidra til at de blir den gode naboen når de blir voksne.

Fengselsbetjentene og miljøterapeutene i ungdomsenhetene bruker disse strukturene og dette miljøet for å skape relasjoner, fremme motivasjon og nye handlingsmønstre, slik at de kan forestille seg et «godt liv»

I ungdomsenhetene har også psykologer og rådgivere for skole og Bufetat sin arbeidsplass. De er ikke ansatt i kriminalomsorgen, men er tilgjengelig for personalet, ungdommene og hjemkommunen.

Sammen arbeider de fra dag en med å forberede, legge grunnlag for å koordinere en god løslatelse og en god, trygg tilværelse både for barnet, familien og samfunnet.

Når barnet blir løslatt, slutter oppgavene til Kriminalomsorgen. Slik skal det også være! Da er straffen utholdt, og barnet har gjort opp for seg.

Selv om Kriminalomsorgen ikke lenger kan ha en rolle etter løslatelsen, kan det tverretatlige teamet fortsatt være deltakere i barnets liv.

Rådgiveren fra Bufetat kan gi råd til familien, det kommunale barnevernet og eventuelt barnevernsinstitusjonen. Skolerådgiveren kan gi råd til lærere, og PP-tjenesten til lærebedrifter, om hva nettopp dette barnet har bruk for.

Psykologene overfører pasientrettigheter, svarer på spørsmål om kartlegginger og kan fortsette behandlingen, hvis det er ventelister i barnets egen kommune.

Ungdomsenhet Vest har eksistert i over ti år. På disse årene har vi utviklet en spisskompetanse som gir optimisme.

Håpet er at disse barna skal bli den gode naboen din, når de er ferdig med soningen.