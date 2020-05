For mykje ros til regjeringa

Det kan verke som dei trur arbeidsfolk helst vil gå heime og heve dagpengar.

Eit uorganisert arbeidsliv er ikkje anna enn ein trugsel mot velferdsstaten, skriv Vigdis Vestvik

Vigdis Vestvik Organisasjonsmedarbeider, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, avd. 09 Hordaland

Mykje positivt kan seiast om handteringa av krisa, men å gje regjeringa æra for å tenkje på arbeidstakarane sitt ve og vel, er å dra det for langt.

Eg veit ikkje om du hugsar tilbake til den første krisepakken som kom? Arbeidsgjevarar som måtte permittere på grunn av korona, skulle ha lønnsplikt berre i to dagar.

For arbeidstakarane vart det ikkje lagt eitt øre på bordet. Dei skulle sendast ut i permittering med 62,4 prosent av lønna.

Takka vere press frå fagrørsla og opposisjonen, fekk arbeidstakarane full lønn i tjue dagar. Dei to første betalt av arbeidsgjevar og dei neste 18 av Nav.

Vigdis Vestvik Foto: Privat

Men ikkje alle får nyte godt av dette. Tilsette i fiskeindustrien er ikkje omfatta. Er dei tilsette her så godt stilte at det ikkje er behov for hjelp? Nei, sjølvsagt ikkje.

Dei ligg oftast på tariffens minsteløn og er permitterte store delar av året. Men også i fiskeindustrien har bedrifter vore nøydde å permittere utan at dei tilsette får full lønn. Forstå det den som kan.

No er regjeringa redd krisepakka stortingsfleirtalet, etter press frå LO, tvinga fram, er for god. «Samtidig kan høy kompensasjonsgrad gi permitterte svake insentiver til å søke annet arbeid», skriv dei i revidert nasjonalbudsjett.

Det kan verke som om regjeringa sitt syn på arbeidsfolk er at dei helst vil gå heime og heve dagpengar, heller enn å utøve arbeid. Det er provoserande, men likevel ikkje uventa at regjeringa med eit slikt utsegn tilsynelatande ser på arbeidsfolk som ei gruppe menneske som berre er ute etter å grabbe til seg gode, utan å yte.

Arbeidslivet i dag er todelt. På den eine sida har vi dei som er heldige å ha fast arbeid i ein 100 prosent stilling. På den andre sida har vi eit arbeidsliv der midlertidige tilsetjingar, innleige og deltid brer om seg. Arbeid blir i stadig større grad utført av enkeltpersonsføretak, der alt ansvar og risiko er lagt på arbeidsutøvaren.

Koronakrisa har avdekka kva arbeidsoppgåver samfunnet ikkje kan klare seg utan, og felles for alle er at dei er dårleg lønna, og at deltid er meir regel enn unntak. Krisa har òg avdekka kor sårbare menneske med ei laus tilknyting til arbeidslivet er. Eit uorganisert arbeidsliv er ikkje anna enn ein trugsel mot velferdsstaten.

Det er fagbevegelsen som gjev arbeidsfolk tryggleik, også i dager som desse. Og skal vi ha eit trygt arbeidsliv der heile, faste stillingar er hovudregelen, må vi ha eit organisert arbeidsliv med høg organisasjonsgrad.