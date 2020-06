Turistar er ikkje brysame

Dei er svært velkomne gjester.

Reiseliv kan ha ei rik framtid etter korona, skriv Noralv Distad, tidlegare ordførar i Aurland. I hans heimkommune er fotografering av Kjosfossen obligatorisk for turistane som reiser med Flåmsbana . Foto: Are Wormnes

Debattinnlegg

Noralv Distad Aurland

Året 2020 starta med debatt og medieoppslag om overturisme, turistskatt og trafikkstyring. Ganske raskt vart fokus endra. Turistar er ikkje brysame, men svært velkomne gjester. Det må me ta med oss vidare, når me skal forsterka Vestland som det mest attraktive reisemålet i Noreg.

Sosiale medium er for tida fulle av entusiastiske og stolte oppslag om å feriera i eigen region. Det er når dei er borte me ser kor mykje turistane betyr for byar og lokalsamfunn.

Dei siste dagane har eg sjølv gledd meg stort over perler i eige nærområde: Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet, Aurlandsfjorden, Aurlandsdalen, Stalheimsfossen og eit par toppturar. Blide folk over alt, med god plass til veldig mange fleire.

Heile Vestland byr på fantastiske attraksjonar og aktivitetar, klare til å bli oppsøkte og verdsette. Det er ikkje berre i år det er ledig kapasitet dei aller fleste dagane i året.

Reiseliv kan ha ei rik framtid etter korona. Det krev at me ser på reiselivsnæringa med positive augo; ei næring som skaper verdifulle opplevingar, arbeidsplassar, servicetilbod og skatteinntekter.

Med det utgangspunktet blir det og lettare å løysa utfordringar knytte til miljø og infrastruktur, som kan handtera mange besøk.

Nokre ønskjer kanskje ei permanent framtid med færre turistar, men det er ikkje berekraftig for levande byar og bygder.

Eg er stolt over å reisa rundt i Vestland, også som turist.