Det kan bli stille langs kysten vår

Jeg håper innbyggerne i Bergen vil ønske måkene velkommen.

Mindre enn 2 timer siden







SJENANSE: Fjerning av måkereder virker mot sjenanse fra måkene, men det bør kanskje ikke gjøres sett i et perspektiv der vi snakker om en sterkt sårbar bestand, skriver innsenderne. byoutline Martin Eggen

Reidar Staalesen Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet

Line Berggreen Jacobsen Bystyrerepresentant (Ap)

Går man en tur tidlig om morgenen i Bergen sentrum, så vil en ikke ha inntrykk av at det er få måker. Snarere tvert i mot. Torgallmenningen er full av dem. Men tar man turen ut til holmene og skjærgården, der man forventer å høre måkeskrik, er det stillere.

Nedgangen i kystbestander for fiskemåke har i Hordaland vært urovekkende, hele 85 prosent nedgang fra 1980. Dette har ført til at den er havnet på rødlisten. På denne listen er også hettemåken.

Årsakene er blant annet, mindre næringsgrunnlag i havet for måkene. Da flytter de seg der de finner næring, der vi mennesker bor.

For mange måker tett på mennesker oppleves som et problem. Man ser mange slags tiltak som prøver å forhindre at måker kan oppholde seg på tak. Man prøver også å forhindre hekking for å unngå sjenanse, angrep av iltre måkeforeldre og tilgrising av nærområder. Fjerning av måkereder virker mot sjenanse fra måkene, men det bør kanskje ikke gjøres sett i et perspektiv der vi snakker om en sterkt sårbar bestand.

Bergen kommune har de siste årene gjort kommunens innbyggere oppmerksomme på regelverket som gjelder hvilke tiltak man kan gjøre. Både naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven peker på at det er forbudt å utsette dyr for stress, lidelser og skade. Det sier at ikke bare dyret er vernet, også redene er vernet.

Fra mai og ut juni er det særskilt viktig at vi tar hensyn, da dette er den viktigste yngletiden for disse fugleartene.

Jeg håper innbyggerne i Bergen vil ønske måkene velkommen, fremfor å hindre måkene å hekke. For meg er måkeskrik synonymt med vår og sommer og jeg frykter en fremtid der det kan bli stille langs kysten vår.

Mindre enn 2 timer siden







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg