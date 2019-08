– Den største floskelen er å dele inn i ja og nei-kommuner

Hvor er det egentlig best å bo: Os eller Bergen?

HET STEMNING: Fredag ettermiddag møttes Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) og Bergen-byråden Rune Bakervik (Ap) til debatt på Landboden i Os. Ørjan Deisz

Mindre enn 2 timer siden

Den første av BTs mange valgdebatter fant sted på Os ved innledningen til Osfest.

I strålende sol møttes Terje Søviknes (Frp) og Rune Bakervik (Ap) til debatt om en av valgkampens store spørsmål:

Hvor er det best å bo: I Frps Os eller Aps Bergen?

Os kommune har vært et utstillingsvindu for Frp i over 20 år, og Søviknes har ingen forventninger om at dette skal endre seg.

– Vi har vært veldig tydelige på at vi er en ja-kommune. Vi sier at man alltid skal si ja, med mindre man har en god grunn til å si nei, sier Søviknes.

Han trekker frem eldreomsorgen og null eiendomsskatt som en av grunnene til at Os burde stikke av med seieren.

Følg valgkampen med BT-journalist Gerd Tjeldflåt

ORDFØRER: Terje Søviknes mener Os kommune er en ja-kommune. Ørjan Deisz

– Bergen er en nei-kommune

Ifølge Søviknes kan heller Bergen anses som en nei-kommune. Det er ikke Bakervik enig i.

– Den største floskelen er å dele inn i ja og nei-kommuner. Vi sier bare ja til forskjellige ting. I Bergen sier vi ja til byluft, gode barnehager og like muligheter, sier han.

Ap-politikeren forteller at han er opptatt av å ta vare på byen til fremtidige generasjoner, og savner dette i Os.

– Bybanen er en kjempesuksess

Ny hovedvei mellom Os og Bergen, som vil halvere dagens reisetid, ble mye diskutert under fredagens debatt.

Vil denne veien ha en egen bussfil?

– Nei, det kommer den ikke til å ha. Men den vil ha to felt hver vei, så det er mer enn nok plass til buss, forteller Søviknes.

Denne veien blir ikke vel tatt imot av Bakervik. Han skulle heller sett at Bybanen gikk fra Lagunen til Os.

– Bybanen en kjempesuksess, sier han.

Debatten ble ledet av arrangementsansvarlig Anna Magnus. Hele debatten vil bli lagt ut på bt.no.

STORT OPPMØTE: Det var mange som møtte opp på Landboden i Os for å se Terje Søviknes (Frp) og Rune Bakervik (Ap) diskutere. Her er de avbildet sammen med arrangementsansvarlig i BT, Anna Magnus. Ørjan Deisz

– Blir det ikke juling, slipper ikke Søviknes inn

Festivalsjef Tor Egil Hylland har vært med siden Osfest sin opprinnelse tilbake i 2014. Han hadde store forventninger til debatten.

– Hvis ikke Terje Søviknes gir Rune Bakervik juling i kveld, slipper han ikke inn på festivalen, sier han lattermildt.

Slik forteller han at det var på 90-tallet da bergenserne kom til byen.

I forkant av debatten stilte BT samme spørsmål til de to debattantene. Les svarene deres her:

Bakervik: – Jeg ville være en god arbeidsgiver og tatt kampen for Os

Søviknes: – Jeg ville stoppen Bybanen til Åsane og revet ytre bomring

– Det er ikke lett å velge

Line Furubotn Storum, listekandidat for Ap, var en av de mange tilskuerne.

– Det er ikke lett å velge hvilken by som er best. De er veldig forskjellige. Selv trives jeg veldig godt i Fusa, sier hun.

Line Furubotn Storum. Ørjan Deisz

Kari Berg-Olsen var også blant dem som spent så Søviknes og Bakervik debattere. Hun bor nå i Os, men har tidligere bodd i Bergen. Hun forteller at hun neppe flytter tilbake.

– Når man får barn er det mye bedre å bo her, sier hun, og legger til:

– Søviknes er en fantastisk person. Jeg har veldig stor respekt for det han har fått til i Os.

Kari Berg-Olsen. Ørjan Deisz

Publisert 9. august 2019 20:48