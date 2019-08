Laksevåg er mer enn en mellomstasjon før man flytter til en «bedre» bydel

DEBATT: Barnefamiliene på Laksevåg fortjener å kunne se for seg et helt liv her. Det krever politisk vilje.

SAMMENSATT: Laksevåg huser mennesker fra alle Bergens sosiale lag. Her finner den rusavhengige ly, og her bor også supermegleren Petter Krantz som håver inn millioner i året, skriver Kristine Banggren Gripsgård (KrF). Rune Nielsen

Kristine Banggren Gripsgård 4.-kandidat, KrF

Jeg flyttet til Laksevåg som student i 2014. Siden har spørsmålene vært mange: «Hvorfor i all verden skal du kjøpe på Laksevåg?», «Hvorfor bor dere der egentlig?» og «Hvorfor ikke Landås, eller Sandviken?».

Mange har foreslått såkalte bedre plasser å bo. Men jeg ville ikke bodd noe annet sted.

Finværsdagene i juli brakte de fleste bergenserne ut. Da jeg og mannen min trillet vår lille datter rundt i Laksevågparken, sa han plutselig: «Her er jo hele Bergen samlet på et lite sted».

For i parken var vi mange, hvor alle hadde til felles at vi ville nyte dagen. Barnefamiliene kastet og sparket ball, studentene lå med podkaster i ørene, og noen rusavhengige hadde tatt turen fra Straxhuset og funnet en plass i skyggen under et stort tre.

For Laksevåg huser mennesker fra alle Bergens sosiale lag. Her finner den rusavhengige ly, og her bor også supermegleren Petter Krantz, som håver inn millioner i året. Her bor det barnefamilier, her bor det studenter, her bor det eldre – og på lekeplassen finner man familier med mange ulike nasjonaliteter.

Like fullt bærer Laksevåg preg av at mange av byens hjelpetiltak er plassert akkurat her. Det er lett å si «jeg er veldig for sosiale tiltak, men det skal ikke være i mitt nabolag.»

Vel, i mitt nabolag er det sosiale tiltak og det mener jeg det bør være.

Personlig mener jeg likevel at én bydel ikke kan huse majoriteten av sosiale tiltak, og at hele Bergen må ta ansvar. Det er påfallende at politikere gjennom årtier har klart å sentrere mange av byens hjelpetiltak akkurat her.

Laksevåg skinner fra før av, men fortjener å bli satset enda mer på av politikerne.

Folk som kjøper bolig her for første gang, fortjener å kunne seg for seg et helt levd liv her. At man ikke må tenke at dette kun er en mellomstasjon, før man flytter til en «bedre bydel».

Det krever en satsing for hele livet. Skolene og sykehjemmene våre må også blir pusset opp. At indre Laksevåg får et bibliotek er topp – kanskje med en kaffekrok slik at mødre som triller kan bli kjent?

Politikk handler om å prioritere, og mange på Laksevåg trenger at politikerne prioriterer dem.

At Laksevåg er noe undersolt, får vi ikke gjort noe med. Men vi kan stemme inn politikere fra Laksevåg i bystyret, som kan få skolene og sykehjemmene til fine Laksevåg til å skinne enda litt mer.

Folk har sluttet å foreslå andre steder. For jeg elsker å bo på Laksevåg.

Publisert 5. august 2019 08:53