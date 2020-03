Du står ikke over Grunnloven, Høie

Både hytteeiere og næringslivet lider, og vår fysiske og psykiske tilstand får en knekk.

19. mars ble det forbudt å oppholde seg på hytter utenfor hjemkommunen, det irriterer innsenderen. Foto: Helge Sunde (arkiv)

Debattinnlegg

Halfdan Carstens Geolog og redaktør i GEO

Nå har regjeringen stadfestet at hytteforbudet skal vare til over påske, minst, og i henhold til Høie skal alle skjæres over den samme gamle og rufsete kammen. Det går utover humøret.

Hytteforbudet går utover humøret til geologen Halfdan Carstens. Foto: Privat

Påsken er like om hjørnet. Den opprinnelig religiøse høytiden har blitt en kjærkommen avveksling fra hverdagslivet der hundretusener drar til fjells (og sjøs).

Skiturer, skileik, fellesmåltider, bålbrenning, pølsegrilling, brettspill og en mengde aktiviteter som sveiser familier sammen, vil Bent Høie nå rasere.

Det var ikke Folkehelseinstituttets anbefaling.

Hytteeierne lider. Næringslivet lider. Vår fysiske og psykiske tilstand får en knekk, og det på toppen av at mange av oss har store økonomiske tap.

Jo da, poenget med store ansamlinger er tatt, men hyttekommunene kan jo opprettholde forbudet mot at vi grupperer oss, for eksempel i heiser, påskerenn og barer, samt at de som begynner å føle seg uvel, anmodes om å dra tilbake til sivilisasjonen før helsen forverres.

I Grunnlovens paragraf 106 står det følgende: «Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.»

Jeg tolker «fritt bevege seg innenfor rikets grenser» som at ingen kan nekte meg å bevege meg mellom to kommuner, og at jeg når som helst kan slå meg ned hvor jeg vil og så lenge jeg vil.

Nå må Høie og regjeringen utvise klokskap. Det er ikke deres rolle å svekke respekten for lover og regler som ikke blir forstått.

Med fornuft skal landet ledes.