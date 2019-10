Er fremtiden her snart, TV 2?

Etter tre år med spørsmål har TV 2 Sumo fremdeles ikke klart å få til teksting av programmene sine.

FOR DÅRLIG: Teksting av TV-programmer gjør at jeg slipper å kjenne på min egen funksjonshemning, skriver Stina Samland. Privat

Debattinnlegg

Stine Samland Møllendal, Bergen

I likhet med mange andre nordmenn, satte jeg meg ned en regnfull tirsdagskveld for å kose meg med litt kveldsunderholdning. Jeg bruker mange ulike strømmetjenester, men tenkte denne kvelden at jeg ønsket å se filmen «En affære», som var å finne på TV 2 Sumo.

Jeg logget meg inn, satte på filmen, og la kjapt merke til at teksting ikke var tilgjengelig på menyen. «Jaja» tenkte jeg, «det er sikkert bare jeg som ikke finner innstillingen». Men, etter å ha bladd meg igjennom hele menyen på Sumo med økende frustrasjon, kunne jeg ikke noe sted finne muligheten for å legge til tekst på denne filmen.

Google har vært en trofast venn, så jeg tydde til søkemotoren for å finne svaret. Da snublet jeg over en tråd på Facebook, hvor det for hele tre år siden var blitt stilt spørsmål om hvorfor det ikke fantes teksting på norske program på Sumo. «Vi håper å få det på plass i løpet av fremtiden» var svaret.

UTÅLMODIG: TV 2 Sumo har jevnlig blitt utfordret av kunder. Skjermdump

For et år siden var det igjen noen som hadde spurt, i samme tråd, om når teksting kom til Sumo. «Denne funksjonen er ikke tilgjengelig ennå, og vi forstår at kunder etterspør dette. Dette er selvsagt noe vi ønsker å tilby, og håper på å få på plass», svarte kundeservice.

For 18 uker siden ble det atter en gang brakt opp, og svaret var «Nå er vi nærmere enn noen gang».

I oktober 2019, tre år etter TV 2 først fikk spørsmålet om teksting, har de fremdeles ikke klart å få det til. De andre strømmetjenestene jeg bruker, som HBO Nordic, Viaplay og Netflix, har hatt valgfri teksting lenge, men TV 2 Sumo, som vil være i front av teknologiutvikling på norsk TV, har på tre år ikke klart å møte markedet?

For tre år siden, 23 år gammel, omtrent samtidig som TV 2 fikk spørsmål om teksting på strømmetjenesten sin, ble jeg diagnostisert med moderat bassenghørselstap på begge ører. Det betyr at jeg kan høre lyse og mørke toner, men sliter med taleoppfattelse og omgivelseslyder.

Med andre ord, så har jeg problemer med å høre all tale på TV og film, spesielt hvis det er annen støy i bakgrunnen. Teksting på TV gjør det mulig for meg å få med meg alt som blir sagt, og jeg slipper å spørre dem rundt meg hva vitsen de lo av var.

Teksting på TV virker kanskje så trivielt for TV 2 at de bruker tre år på å utvikle tjenesten, men det gir meg muligheten til å ikke måtte ha i høreapparat på kino, kunne se på film med vennegjengen uten at volumet står på maks og viktigst av alt – at jeg slipper å kjenne på min egen funksjonshemning.

Fremtiden er nå TV 2, heng med.

TV 2 svarer: Det er bare å beklage

Stine Samland har helt rett i at det er for dårlig at det ikke er mulig å skru av og på tekst på alt innholdet vårt ennå. Vi har allerede tekst på alt av innkjøpt materiale med utenlandsk tale på TV 2 Sumo, og på noe av det norske innholdet.

Det er bare å beklage at ikke resten er på plass. Det skal vi fikse, ikke bare for å henge med i tiden, men fordi det bare skulle mangle.

Sissel Kruse Larsen, ansvarlig for kommunikasjon og myndighetskontakt i TV 2

Publisert 26. oktober 2019 07:23