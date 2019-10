Regjeringen ofrer kommende generasjoner

Det ser ut til at regjeringens fremste mål er å sitte i regjering med hverandre.

Eigil Knutsen Stortingsrepresentant for Hordaland (Ap) og medlem av finanskomiteen

Da Høyre-regjeringen presenterte sitt forslag til statsbudsjett 7. oktober, sa vi i Arbeiderpartiet at de «svikter neste generasjon». Det er sterke, men nødvendige ord om regjeringens handlingslammelse.

Statsbudsjettet for 2020 er Erna Solbergs syvende statsbudsjett. Siden 2013 har vi fått stadig mer kunnskap om hvor akutt klimakrisen er. Likevel klarer ikke regjeringen å kutte våre utslipp.

I fjor økte utslippene, selv om vi har forpliktet oss på kutt. Statsministeren har selv sagt at det er tøffere å stå på for klima i en regjering hvor noen (les: Frp) ikke er så opptatt av det.

På disse årene har også forskjellene mellom folk økt i Norge. Samtidig har vi fått enda mer kunnskap om at ulikhet både hemmer veksten i økonomien og fremtidige generasjoners muligheter. De store skattekuttene til de rike fortsetter, mens ungdom med helseutfordringer får kutt i sine ytelser.

En av årsakene til økende forskjeller er at mange som vil jobbe, ikke kommer seg i arbeid. Norge, som tidligere var blant verdens beste på sysselsetting, faller nå kraftig på rangeringene.

Unge på uføretrygd er doblet. Flere må søke sosialhjelp. I møte med denne utviklingen velger regjeringen attpåtil å kutte i arbeidsmarkedstiltakene i sitt statsbudsjett.

De neste generasjonene vil møte på store utfordringer i møte med et endret arbeidsliv, ny teknologi og klimaendringer. Det beste vi kan gjøre for å forberede oss er å kutte klimagassutslipp, og redusere økonomiske og sosiale forskjeller, slik at alle blir med på ferden. Og å omstille økonomien og næringslivet vårt, for å skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser.

Til å begynne med bør vi bestemme oss for at karbonfangst- og lagring er noe vi vil satse skikkelig på. Da får vi både arbeidsplasser og klimakutt.

Innen klima, ulikhet og verdiskaping har regjeringen levert et grått statsbudsjett uten visjoner og handlekraft. Det ser ut til at regjeringens fremste mål er å sitte i regjering med hverandre. Dermed svikter man de kommende generasjoners behov for klimakutt, mindre ulikhet og nye arbeidsplasser.

