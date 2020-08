Fremtiden ser mørk ut for norsk skole

Ingenting i den nye læreplanen gir lærere eller rektorer reell innflytelse på hverdagen i egen skole.

Dagens lærere i Norge er helt uten makt og myndighet, både i klasserommet og som profesjon, og verre skal det bli, mener innsenderne. De ber lærerne og rektorene om å ta makten tilbake fra skolebyråkratene. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Herner Sæverot Professor i pedagogikk, Høgskulen på Vestlandet

Glenn-Egil Torgersen Professor i pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

Etter Mønsterplanen 1987 har det gått stadig nedover med kvaliteten i skolen og statusen til lærerstanden. Fagfornyelsen, den nye læreplanen som innføres i disse dager, kan gjøre det hele verre.

Planen innføres i grunnskolens 1.–9. trinn, samt Vg1. Formålet er å fornye skolefagene for fremtiden, eller som det sies på regjeringens offisielle nettside: «Nye læreplaner for bedre læring i fremtidens skole.»

Dette kan høres fint ut, men pedagogikkvitenskapen har vist at slike ideer vil gjøre skolen dårligere.

La oss peke på to grunnleggende problem den nye Fagfornyelsen gir: Tidsbedraget i dagens utdanningspolitikk og umyndiggjøring av lærerprofesjonen.

Fagfornyelsen innbyr til et gedigent idealiserende bedrag, det vil si opplæring til noe som ennå ikke finnes – fremtiden. I bunn ligger en klokkertro på at fremtiden kan styres og kontrolleres.

Dette forholdet er et av pedagogikkvitenskapens mest studerte områder. Det er således utrolig at Fagfornyelsen lander på noe som strider mot et av de mest sikre prinsippene i pedagogikk: John Deweys (1859–1952) advarsel om falsk tidstro og fremtidsrettet skole.

«Utdanning er ikke en forberedelse for livet, utdanning er livet selv.» Dette sa Dewey allerede tidlig på 1900-tallet. Poenget er at oppdragelse, læring og danning skjer her og nå, både i og utenfor skolen. Kunnskapen som formidles i skolen skal anvendes, livet skal leves nå. Skolen fremstår som en institusjon i samfunnet.

Fagfornyelsen snur dette pedagogiske prinsippet på hodet ved å anse kunnskap som en «lagervare», altså noe elevene skal oppbevare med betydning for en fremtid som kanskje aldri kommer til å realiseres. Livet settes på hold, det skal leves senere.

Problemet med myndighetenes bejaelse av fremtiden er altså at de opererer med et falskt tidsperspektiv, som om fremtiden kan mestres.

«Målet er å ruste elevene best mulig for fremtiden», sies det på regjeringens nettsted. Det er en umulighet, men barna lures til å tro at det er mulig.

I klartekst betyr Fagfornyelsens underliggende tidsperspektiv at elevene skal forberedes på en forutsigbar, og derav innbilt, fremtid som tror seg kan gripes og kontrolleres før den har ankommet.

Dette har også koronakrisen lært oss: Livet leves her og nå. Hovedutfordringen med å leve sitt liv handler om å engasjere seg i det nåtiden kaller oss til, i motsetning til hvordan fremtiden kan beherskes. Fremtiden bygges med grunnlag i det som gjøres nå. En bedre fremtid skapes i nåtiden.

Derfor må elevene vekkes til å engasjere seg i det dagsaktuelle praktiske og virkelige liv, lokalt som globalt. Og, bare da kan de andre viktige målene i Fagfornyelsen oppnås, som de tverrfaglige temaene «Demokrati og medborgerskap», «Bærekraftig utvikling» og «Folkehelse og livsmestring».

Fremtidsvisjoner og langsiktige, bærekraftige målsettinger må selvsagt være en del av fagplanene, men de må ikke styre alle faglige og pedagogiske aktiviteter.

Kan lærerne få dette til? Svaret er at dagens lærere i Norge er helt uten makt og myndighet, både i klasserommet og som profesjon. Ingen andre profesjoner ville ha akseptert det mange lærere blir utsatt for av trakassering, støy og ordensutfordringer på sin arbeidsplass.

Dette gjelder også med hensyn til den profesjons- og statusnedgraderingen som har skjedd, der nærmest alle på dagen kan innta lærerrollen, enten som vikar eller ekstrahjelp. Dette skjer til tross for at Norge har en av verdens lengste lærerutdanninger, femårig med krav om mastergrad. Denne ubalansen vil utvilsomt påvirke rekrutteringen negativt.

Vi er minst like bekymret for skoleledelsen. Dagens rektorer er ikke lengre pedagogiske ledere, men politiske nikkedukker. De er skvist mellom barken og veden, mellom byråkrater i kommune og fylke og livet i klasserommet.

Det er ingenting i Fagfornyelsen som verken gir lærere eller rektorer mer selvstendig ansvar, makt og myndighet, og dermed reell innflytelse på hverdagen i egen skole. Denne umyndiggjøringen vil, sammen med knallharde økonomiske strupetak, skape en skole i den pedagogiske ørken, med nærmest vill vest-tilstander i klasserommet.

Således spiller det kanskje ingen rolle hva Fagfornyelsen gir føringer om. Innholdet i den offentlige norske skolen vil bli styrt av helt andre realpolitiske faktorer: Over 10.000 ufaglærte, avskiltede lærere, teoristyrt undervisning, fritimer, avkortede timer, støy, mobbing og utslitt personell uten yrkesmessig status, myndighet og handlingsrom.

Fremtiden ser uomtvistelig mørk ut for norsk skole. Etter Mønsterplanen 1987 har det gått stadig nedover med kvaliteten i skolen og statusen til lærerstanden. Det finnes ingen kjapp løsning. Men koronatiden har vist at mer hjemmebasert undervisning kan være en utvei for mange elever.

Pedagogikkvitenskapen på sin side har bevist at Fagfornyelsens pedagogiske tidsbedrag – å utsette livet til i morgen – vil føre galt av sted.

Hva kan så lærere gjøre for å bøte på det pedagogiske tidsbedraget? De må omforme Fagfornyelsens kompetansemål til å bli mer virkelighetsnære og dagsaktuelle. Det kan lærere, i samspill med elever og foreldre, gjøre med god samvittighet til elevenes, samfunnets og fremtidens beste.

Dertil må rektorer og lærere ta makten tilbake, det hele har gått for langt.