Ungdommen tar støyten

Når sommerjobb-lønnen går til familiens julefeiring, nytter det ikke å skryte av mer sosialhjelp, Jaffery.

Kommunen tar med én hånd og gir med den andre, skriver Lisbeth Røyrvik Myhren. Foto: Privat

Debattinnlegg

Lisbeth Røyrvik Myhren Sosionom

Det satses stort på tiltak for å få ungdom i arbeid. Derfor er det et paradoks at byrådet i Bergen motvirker effekten av tiltakene med regler som gjør det lite attraktivt for utsatt ungdom å jobbe.

Bergen kommune har en uttalt politikk for å motarbeide barnefattigdom. Blant annet blir barnetrygden holdt utenfor beregningen av sosialhjelp. Det samme gjelder barns inntekt. Så lenge du er under myndighetsalder, vel å merke.

Dette er politikken byrådet ikke ønsker å snakke høyt om. Taperne for regelverket er ungdom i fattige familier som går i videregående skole, og som har fylt 18 år.

Byrådet har bestemt at disse ungdommene må forsørge seg selv, dersom de har en deltidsjobb. Inntektene av deltidsjobben skal gå til å dekke egen mat og andre nødvendige utgifter. I motsetning til andre familier, hvor foreldre har forsørgelsesplikt frem til skolegangen er fullført, forventes det at ungdommer i lavinntektsfamilier skal betale for seg selv.

Ungdommen straffes med andre ord for foreldrenes økonomiske situasjon – av kommunen. At barnetrygden ikke regnes som inntekt, er ingen trøst for en attenåring som ikke lenger mottar barnetrygd.

Det er urimelig at ungdom fra lavinntektsfamilier skal tape på å ta seg deltidsarbeid. Erfaringene tilsier at deltids- og sommerjobb er viktig for at disse ungdommene skal bryte ut av fattigdom.

Regelverket fører neppe til stor inntjening hos kommunen, men øker risikoen for fremtidige sosialklienter. Med den store satsingen på tiltak for å få unge ut i arbeid, er det paradoksalt at det føres politikk som gjør arbeid lite attraktivt.

Det er mye å forvente at en attenåring, som har vokst opp under trange økonomiske kår, skal se gleden av arbeidserfaringen i seg selv uten å motta lønn for strevet. Egne penger som andre attenåringer bruker på alt fra førerkort til russefeiring og boligsparing.

Byrådet klapper stadig seg selv på skulderen over det solidariske vedtaket om å øke sosialhjelpssatsene i Bergen. Lørdag 18. juli fikk byrådet i NRK nok en gang presentert at sosialhjelpen er økt med 40 millioner kroner.

Det stemmer at det månedlige livsoppholdet har økt, men politikerne snakker ikke høyt om samtidige kutt av tilleggsytelser, som helseutgifter, internett, klær og tilskudd til jul.

For mange som mottar sosialhjelp er dette utgifter som langt overstiger økningen i månedlig livsopphold. I praksis betyr dette at kommunen tar med én hånd og gir med den andre.

Det er provoserende hvordan politikerne fremhever tiltak mot fattigdom samtidig som andre sider av politikken bidrar til å øke forskjellene mellom fattig og rik.

Når vi fratar skoleungdom i lavinntektsfamilier muligheten til å jevne ut forskjeller, som foreldrene av ulike årsaker ikke kan gi, skaper vi et større klasseskille. Når ungdom gjør en innsats for å endre sin situasjon bør dette belønnes, ikke straffes.

Sommeren er godt i gang, og ungdom i sommerjobb har kanskje nettopp fått sin første lønning. Neste gang Jaffery skryter av økningen i sosialhjelpen, bør hun samtidig minne ungdommen om at et eventuelt overskudd fra sommerjobben bør legges til side for å sikre familiens julefeiring.