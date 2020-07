Hvem er politikerne til for?

Byrådspolitikerne må ta avgjørelser som tjener flere enn deres egen valgkrets.

Stengingen av Bryggen har ført til økt trafikk i de trange gatene mellom Skansen og Kalfaret, som her i Leitet. Dette skaper farlige situasjoner, skriver innsenderne. Foto: Tuva Åserud

Olav Reikerås Senterpartiet i Bergen

Anne Brit Reigstad Bergen Senterparti

Ved siste valg sikret MDG, SV og Rødt byrådsmakt for mindretallsbyrådet, og fikk dermed stor innflytelse.

En av kjernesakene til disse partiene er å se sentrum fri for privatbiler. Antall parkeringsplasser er blitt redusert, og nå har byråd Bakke fra MDG stengt Bryggen for biltrafikk.

Intensjonen med nedstengningen er at biltrafikken skal gå ned over hele byen og ikke forflytte seg, uttaler Bakke til BT. Det skal bli bedre for de fastboende, gående, syklende og kollektivreisende. Men en konsekvensutredning har vi ikke sett.

Bergen sentrum er Bergen som ble anlagt for 950 år siden, da ingen hadde hørt om biltrafikk. Det er bare to hovedårer fra nord til sør; en gjennom Fløyfjellstunnelen og en over Bryggen. Dersom man stenger den ene, får det konsekvenser.

Anne Brit Reigstad og Olav Reikerås (Sp) reagerer på at det ikke er blitt utført en konsekvensanalyse før nedstengningen av Bryggen og Torget. Foto: Senterpartiet

Byen består ikke bare av de unge spreke menneskene i MDG, SV og Rødt. Byen består også av syke og eldre som av ulike årsaker er avhengig av bil i hverdagen. Håndverkere skal utføre arbeid i sentrum og er avhengig av arbeidsbil. Næringsdrivende er avhengig av bil for egen frakt, og kundene for frakt av varer.

Nå blir gjennomfarten presset inn i trange og bebodde gater. De er ikke egnet for gjennomfart, og det skaper utrygghet og farlige situasjoner i nærmiljøet. Hva hjelper det med bedre miljø over Bryggen, når bomiljøet i deler av sentrum blir verre?

Næringen må være kreativ og finne annet virke, sier MDG i BT 13. juli. Handelsnæringen har alltid måttet endre seg. Fisketorget er ikke som det var; heller ikke Kjøttbasaren.

Men politikerne må spille på lag med næringen. Det vitner ikke om samspill når man stenger for bil over natten.

Vi er alle for redusert biltrafikk og en bilfri Bryggen. Men det må være en langsiktig og varig løsning som planlegges over tid. Nå fremstår stengingen som et hastevedtak for å tilfredsstille egne velgere. Hvor er resten av byrådet?

Byrådslederen er åpenbart villig til å føye MDG for å beholde makt. Da får heller konsekvensanalyse vike.