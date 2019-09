Hvorfor holder du barnebarna for narr?

Olje og gass er en del av klimaløsningen.

FULL STØTTE: Oljearbeiderne har ingen grunn til å skamme seg, mener olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Bård Bøe

Debattinnlegg

Kjell-Børge Freiberg Olje- og energiminister (Frp)

For mindre enn 20 minutter siden

På fredag spurte Bjørghild des Bouvrie, Nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Bergen og Hordaland, i BT om oljearbeideren ikke har barn som engster seg for eventuelle konsekvenser som kan komme som et resultat av petroleumsnæringen.

Jeg mener den retoriske spørsmålsformen er kynisk og kunnskapsløs. Jeg har barnebarn selv, og det som engster meg overfor dem er slike mennesker som Des Bouvrier.

Les også Innlegget som oljeministeren reagerer på: «Kjære oljearbeider, du har vel også barn som engster seg?»

Des Bouvrier kommer inn i rekken av flere som vil gi oljearbeideren dårlig samvittighet. Hun stempler urettmessig dem i kjeledress som nærmest kriminelle og ansvarlige for at verden går under dersom de ikke finner seg noe annet å drive med.

Det er helt uakseptabelt.

Sara Elvelund Sandvik var ute i NRK for noen uker siden, og er en av flere oljearbeidere som kjenner på skam. De som arbeider innenfor petroleumsnæringen skal ikke kjenne på dette, men en genuin stolthet.

Bare se til historien.

Har Des Bouvrier fortalt barnebarna at for 50 år siden fant vi den første oljen, noe som har forandret nordmenns liv for alltid, og den har gitt oss velferd andre land bare kan drømme om?

Har Des Bouvrier fortalt barnebarna at oljeinntekter i statsbudsjettet kommer hver krok av landet til gode – det være seg i form av tunneler, barnehager, sykepleiere og skolen deres?

Dette vil ikke fortsette dersom en stenger kranen. I tillegg til at mine barnebarn rammes negativt, så sendes 170.000 hardtarbeidende mennesker ut i masseledighet. En påstand om noe annet er kunnskapsløst og feil. Des Bouvrier, hva vil du at våre barnebarn skal leve av?

SKAPER DEBATT: Oljeministeren reagerer sterkt på dette innlegget, som sto i BT lørdag 31. august. Faksimile: BT

Det Des Bouvrier må si til sine barnebarn er at olje og gass er en del av klimaløsningen, ikke en del av problemet. Norsk gass faser ut kull, og vi produserer med betydelig lavere utslipp enn resten av verden. Bare se til Storbritannia.

Av verdens totale energimiks, altså det som skal til for at alle lever sine liv som i dag, utgjør kull, olje og gass 80 prosent. Norges andel av oljemarkedet er cirka to prosent. En løser dermed ingen problemer ved å stenge ned norsk sokkel. Tvert om.

Selv om det kommer mer fornybar inn i energibildet, vil det i lang, lang, lang, lang, lang, veldig lang tid være olje i energimiksen.

Er en opptatt av klima, bør ikke Norge slutte med å utvinne olje og gass. Vår produksjon er blant de reneste i verden. Jeg håper at barnebarna blir oppmerksom på dette. Et godt eksempel er Johan Sverdrup. Når feltet kommer i drift, vil utslippene være 700 gram pr. fat, mot et snitt i verden på 17 kg. Takket være norsk ingeniørkunst. Vi er en av de beste i verden i dag, og vi skal bli enda bedre.

Det skal ikke handle om skam for å ha bygget opp denne industrien, velstanden, teknologien og plattformene.

Kjære oljearbeider, jeg heier på dere, og tusen takk for den jobben dere har gjort og kommer til å gjøre i lang, lang, lang tid fremover.

Des Bouvrier, skam deg!

Publisert 3. september 2019 19:32