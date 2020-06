La Holberg stå der han står!

Fortida skal ikkje spegla samtida. Vi treng å få vita både om det vi likar og om det vi ikkje set pris på om farne tider.

Bergensaren Ludvig Holberg (1684–1754), ein av Danmark-Noregs aller største diktarar, bør korkje fjernast eller usynleggjerast, meiner Gunnstein Akselberg. Foto: Alexander Worren (arkiv)

Gunnstein Akselberg Visepreses, på vegne av Holbergklubben i Bergen. professor i nordisk, UiB

Etter politidrapet på afroamerikanske George Floyd, under ein arrestasjon i Minneapolis den 25. mai i år, har det vore demonstrasjonar over heile verda til støtte for svarte som blir undertrykte. Omfattande aksjonar mot rasediskriminering med nemninga «Black lives matter» har vi òg hatt i Oslo, Bergen og i Stavanger.

Siste mote mellom populistar og intellektuelle er no ikonoklasme: Riving av statuar av avlidne politikarar og kulturpersonlegdomar som har vore eller kan ha vore knytte til slavehandel eller ulike former for rasisme.

Ordet ikonoklasme er laga til appellativa ikon, bilete, og klasma, øydelegging, altså biletøydelegging, og vert ofte kalla for biletstorm eller biletforbod.

Bilete i ikonoklastisk forstand er ikkje berre bilete, skisser eller måleri. Også statuar og andre former for biletgjering er knytte til ikonoklasmen.

Gunnstein Akselberg var norsk prosjektleiar av det dansk-norske prosjektet «Ludvig Holbergs skrifter» (2007–15). Foto: Privat

Lokale aksjonistar har fått det for seg at Ludvig Holberg var slavehandlar med store investeringar i vestindisk slavehandel på 1700-talet. I Noreg har det vore underskriftskampanjar for å fjerna statuen av Holberg framfor Nationaltheatret på grunn av den store interesse hans i slavehandel, slik aksjonistane ser det for seg.

I Bergen har det kome framlegg om å skifta ut bydelsnamnet Møhlenpris, etter den mektige tyske industrigründeren Jørgen Thor Møhlen (1640–1708). Thor Møhlen grunnla moderne bergensk kjøpmannsskap.

Han la grunnlaget for rasjonell drift og hadde store faktori (industrianlegg) på Vestre Sydnes, eit område som han fekk av kong Christian V (1670–99) og døypte Møhlenpris. Thor Møhlen var dessutan hovudeigar i skipet Cornelia, som mellom anna frakta slavar frå Vest-Afrika til Karibia i 1763. Difor må òg han fjernast og usynleggjerast.

Biletstormar eller biletforbod har menneska hatt til alle tider. Ikonoklasmen gjeld primært biletlege framstillingar av Gud. Gud kan ikkje framstillast biletleg, og biletløyse representerer såleis respekt og ærefrykt overfor Gud.

No representerer ikonoklasmen det motsette: Ein øydelegg og fjernar statuar av historiske personar av manglande respekt for dei.

I den oppheta stemninga som vi har no – der statue-dumping-viruset er blitt ein seig konkurrent til covid-19-viruset – kan det sjå ut som om kjenslene litt etter litt har tatt kontroll over fornufta.

Opplysningsfilosofen Ludvig Holberg vert plassert i same bås som kong Leopold II (1835–1909) av Belgia, han som oppretta og eigde Fristaten Kongo, og som han styrte som sin private eigedom med hard hand. I jakta på råvarer nytta han grufulle metodar. Rundt ti millionar innbyggarar miste livet, mest halvdelen av innbyggarane.

Ludvig Holberg er rake motsetnaden til Leopold II. Gjennom all sin litterære og faglege aktivitet var han ein sann representant for opplysningstida. Kunnskap, fornuft og toleranse stod i høgsetet. Holberg introduserte naturretten i Skandinavia med avhandlinga «Moralske Kierne» (1716), seinare kalla «Holbergs naturrett».

Holbergs store innsats var å gjera naturrettsleg tankegods kjent i Skandinavia: Det finst visse grunnleggande menneskelege rettar som retten til liv, fridom og eigedom.

I skjønnlitteraturen er Holberg både samfunnskritisk («Niels Klim»), oppteken av sosiale motsetnader og sosial urett («Jeppe paa Bierget»), akademisk jåleri («Erasmus Montanus») og politisk uforstand («Den politiske Kandestøber»).

Hausten 1730 kjøpte Holberg éin aksje for 600 Riksdaler i Vestindisk-Guineisk Kompagni (1671–1754), men alt året etter selde han aksjen. Denne vesle eittårige aksjeposten i Holbergs 70 år lange liv er grunnlaget for myten om Holberg som slavehandlar, ein myte som til og med sindige debattantar dei siste dagane ukritisk har slått stort opp i norske aviser og media.

Aksjeposten var eit sandkorn sett i høve til det store og omfattande livsverket til Holberg, han som var med å legga grunnlaget for eit moderne ope og tolerant samfunn. Dén rolla til Holberg vert usynleggjord.

Grunnen til Holbergs aksjesal etter berre eitt år, veit vi ikkje. Truleg vart avkastninga for liten, berre 36 Rigsdaler. Eller kanskje kan årsaka rett og slett vera at Holberg vart medviten om at kompaniet dreiv med slavehandel, noko han vurderte å vera naturstridig.

I boka hans om naturretten heiter det: «alle har den naturlege frihed i lige grad, så ingen kan tileigne sig herredømme over den anden uden han har givet sit samtykke dertil». Og Holberg held fram at «ingen er født frie, ej heller nogen født slave […] menneskene er af naturen lige og kan ikke skilles fra hinanden.»

Verdiar, haldningar og normer skiftar etter som tida går, men mange underslår dette og vil at fortida skal vera i samsvar med notida. Fortida skal friserast og homogeniserast. Normative og revisjonistiske vurderingar av historisk litteratur og kultur har i det siste hatt gode vokstervilkår.

Ord som vi ikkje likar i dag, skal lukast ut av den eldre litteraturen, som «neger» og «negerkung». No skal også alle «stygge» «sokkelmenn» bort. Autoritære «sokkelrivingar» dresserer oss til å gå i takt, slik at vi står i fare for å utvikla ei einsidig og polert oppfatning av fortida.

Vi kan ikkje endra fortida, men vi kan endra oppfatninga vår av fortida ved å tabuisera og konvensjonalisera den, frisera og glasera den, ufarleggjera og usynleggjera den.

Vi treng derimot eit samansett bilete av fortida. Fortida skal ikkje spegla samtida. Vi treng å få vita både om det vi likar og om det vi ikkje set pris på om farne tider.

Dei som levde før oss, hadde andre verdiar, andre haldningar og andre normer enn dei som vi har i dag. Difor handla, tenkte og resonnerte dei annleis enn det vi gjer. Difor må dei vera synlege i kvardagen og minna oss om fortida vår.

La Holberg stå der han står! La han heller få ein «sokkel» til. Vi treng han for å minna oss om kven vi er i dag! Dei som levde før oss skal verken detroniserast eller øydeleggast.