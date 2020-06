Hva er poenget med Norge?

Det er som om teppet blir dratt bort under norsk natur, mens store deler av offentligheten vandrer rundt i en grønn tåke.

Tross heftige protester er anleggsmaskinene på plass for å bygge vindpark på Haramsøya i Møre og Romsdal.

Debattinnlegg

Rolf Mork-Knudsen Siviløkonom og bedriftseier, Fana

Det er urolige tider i verden. Mye vi har tatt for gitt, har vist seg å ikke være en selvfølge likevel. Økonomien knaker i sammenføyningene. Ikke bare her, men over hele verden. Det vil helst gå bra, men vi føler alle på usikkerheten.

Hvor søker de fleste av oss etter ro og perspektiv? Og kanskje spesielt i slike tider?

Hvor er ofte bildene tatt som symboliserer lykke, ro og tilfredshet? Eller hvor går man med sin sorg?

I disse tider blir det ekstra tydelig. Vi valfarter til den. Naturen.

«Vi har nå alltids naturen». Den er bestandig, evig, uforanderlig, storslått, rørende, mektig.

Hva kan vel endre på det? Svaret vet vi alle. Innerst inne. Penger.

Vår umistelige natur kan nå ifølge investorer «brukes til noe fornuftig» (les: Omdannes til penger).

Innlegget til Daniel J. Willoch og Andreas Thon Aasheim i BT 16. juni om vindkraft som del av løsningen på klimautfordringene, skriker derfor etter en kommentar.

Rolf Mork-Knudsen Foto: Privat

Mens en stor og stadig større andel av oss bruker naturen aktivt, har andre i det stille jobbet med andre planer. Over mange år. Helt under radaren for de aller, aller fleste av oss.

Man har drevet aktiv lobbyering overfor politikerne etter alle kunstens regler, pr-byråer og kommunikasjonsrådgivere er blitt satt i sving, pressen «informert» – og tidligere miljøorganisasjoner satt i sving.

Språket har fått nye ord. Som «vindpark», og «det grønne skiftet.»

Det er som om teppet blir dratt bort under norsk natur, mens store deler av offentligheten vandrer rundt i en grønn tåke.

Men det er ikke vindmøller. Det er turbinanlegg. Det er ikke parker. Det er industriområder.

Det handler ikke om klima. Det handler om penger, investorer, lobbyister – og nyttige idioter som gjør det hele mulig.

Lokaldemokratiet blir totalt overkjørt på sted etter sted. Forutsetninger endres (blant annet med enorme høydeendringer på turbiner) uten revurdering av planer, undersøkelser i felt er overflatiske, og vernede arter blåser man en lang marsj i. Det haster tydeligvis noe voldsomt med å få rasert naturen.

Og det i landet som har mer grønn kraftproduksjon enn noe annet. Og som kan produsere langt mer vannkraft gjennom oppgradering av slike anlegg. Men det haster sånn med å industrialisere kysten og fjellheimen, at man jo slett ikke har tid til å bruke hodet. Hvorfor?

Og oppi det hele er det så klossete at det er nærmest sjarmerende, når man maner til mer forsiktig språkbruk og mindre bruk av metaforer (ja, intet mindre). Og ber PST følge med. Akkurat det er jo herlig ironisk når det kommer fra venstresiden i norsk politikk.

PR-apparatet til vindkraftlobbyen og tåkegrønne partier går på høygir. Og det mest kjente trikset i boken går igjen: Diskrediter dine motstandere. Få fokus bort fra årsaken. Snakk om symptomer. Tåkelegg. Sats på at pressen ikke har ressurser til å grave i sumpen.

Men når dere byr opp til dans, får dere tåle en cha-cha-cha. Og kjøp gjerne flere par med dansesko. For vi er mange som vil danse, og vi er rasende gode.

Nesten alle av «parkene» bygget mellom 2018 og 2020 er utenlandsk eid. Diverse luringer får konsesjon, og ruiner av norsk natur selges videre til utenlandske pensjonsfond og investeringsselskaper. Hvorfor? Hvordan? Fordi myndighetene har gjort rasering av norsk natur til big business.

I 2021 er det valg. La det blir et naturvalg. Et verdivalg.

Dette er etter mitt syn vår tids viktigste politiske sak. Og det irriterer meg grenseløst at vårt politiske system og våre stadig glattere politikere og politiske partier har satt svært mange av oss i en situasjon der vi i 2021 må prioritere én sak: Det uforgjengelige som nå er blitt forgjengelig. På en grønn tåkesky.

Det beste klimatiltaket er å la naturen være i fred. Dette ifølge FN, som våre politikere hører på. Når det passer seg slik.

Politikere kommer og går. Det samme gjør politiske doktriner. Og politiske partier. Men naturen kommer ikke. Den bare går.

Poenget med Norge kan umulig være å industrialisere mest mulig av naturen? Kan det? Er naturen bare en «asset»?

Vindkraft er lønnsomt, sies det. Javisst. På samme måte som det er lønnsomt å selge bilen som du har stjålet fra naboen – eller tømme sparebøssen til ungene dine.

Godt verdivalg – og engasjér deg før også ditt spesielle sted i naturen er blitt en «park».