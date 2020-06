Dagen da dørene stengte

Det aller vondeste er at du hver eneste dag har lurt på hvorfor jeg ikke kommer, min kjære, gode pappa.

Publisert Publisert Nå nettopp

«Hvem var de gale folkene som sto og gaulet en sur versjon av «Hurra for deg»?» Vinneren av BTs skrivekonkurranse skriver om da hennes demente far fylte 70 år, og familien sto nede på gaten og veivet med flagg. Han ble støttet ut på balkongen, uten helt å forstå hva som skjedde. Foto: Gustav Kvaal

Debattinnlegg

Pia Sabel Gulling Vinner av BTs skrivekonkurranse

Når merket jeg egentlig at du begynte å bli syk, pappa? Var det da vi skulle på kino, og du dukket opp på feil dag? Alle kan vel surre litt iblant, eller hva?

Eller var det den gangen jeg måtte kjøre bort til deg for å fikse TV-en som du mente var ødelagt, men som du bare hadde glemt å plugge inn? Det var jo så utypisk deg. Og så var det den gangen du sto opp midt på natten for å dra på jobb og først skjønte at noe var galt da bussen aldri kom.

Du lo litt nervøst av det dagen etter – klart det var en morsom historie – men samtidig tror jeg du skjønte det allerede da. Skjønte at noe var alvorlig galt. Det gjorde ikke jeg, jeg var jo bare tenåring og kunne aldri, ikke engang i min villeste fantasi, forestille meg at du skulle bli rammet av demens i så ung alder.

Når man ser noen veldig ofte, kan det være vanskelig å se forandringene. Overgangene blir flytende, surring og glemsomhet blir den nye normalen.

Sykdommen sniker seg på – og takk og lov for det. Det gjør det mulig å venne seg til diagnosen, godta skjebnen og fatte mot. Så da du begynte å legge doruller i kjøleskapet og ikke fant veien hjem fra jobb, var jeg forberedt, for jeg hadde jo vært der hvert eneste lille steg på veien.

Jeg visste at det kom til å bli så ille, og at du en dag kom til å måtte flytte på sykehjem. Ting har kanskje gått litt raskere nedover etter at du kom på hjem. I starten kunne du faktisk gå deg en tur i området og finne veien tilbake helt selv.

Det er helt utenkelig nå. Nå trenger du hjelp av to pleiere for å kle på deg og komme deg ut i matsalen. Du trenger hjelp til det meste.

Pia Sabel Gulling på tur med pappa. Foto: Privat

Det er fryktelig, men selv dette har jeg vent meg til. Det mest unormale kan bli normalt. Heldigvis har det vært flere lyspunkter på veien, og vi har klamret oss til dem.

Å trene med fysioterapi har gitt deg håp, å gå på tur med besøksvenn har gjort deg glad, å få besøk av barn og barnebarn har gitt deg pågangsmot, og vi rundt deg har sett hvordan samhold og aktivitet kan forsinke sykdommen.

Men så kom en dag i mars. Dørene ble stengt, og vi fikk ikke lenger besøke deg. Alle avtaler – alle de tingene som holdt deg oppe i en håpløs situasjon – ble avlyst. Fysioterapeuten, besøksvennen, fotpleieren, frisøren, familien, alt forsvant. Og du ble sittende igjen alene på rommet ditt, forvirret og angstfull.

For deg er ikke koronaviruset den største trusselen, men ensomheten.

Når man er dement, i hvert fall på den måten som du pappa er, gir ikke nyhetene noen mening. Da spiller det ingen rolle at alle rundt deg snakker om korona.

Det eneste du skjønner, er at det har blitt helt stille rundt deg.

Den 6. mai fylte du 70 år. Jeg tok med meg mannen min og barna mine. Broren min var der også. Vi sto nede på gaten, veivet med flagg og sang.

Du ble støttet ut på balkongen av en pleier, men orket ikke engang høre sangen ferdig. Du ble svimmel og skjønte kanskje ikke helt hva vi holdt på med. Hvem var de gale folkene som sto og gaulet en sur versjon av «Hurra for deg»?

Jeg så deg ikke så godt, for du sto høyt der oppe, og jeg måtte passe på to små utålmodige barn. Likevel så jeg hvor syk du hadde blitt. Hvor mye verre du hadde blitt i løpet av koronatiden.

Det er når man ikke har sett noen på lenge, at man ser de store endringene. At sjokket kommer. Er du virkelig så syk?

Så, endelig en dag i mai, åpnet dørene igjen. Jeg fikk lov til å besøke deg i 25 minutter, på plassen utenfor sykehjemmet. Du var blek, med innsunkne kinn. En pleier rullet deg ut i rullestol.

Rullestol? Når skjedde det? Sist vi var sammen, før koronahelvete, gikk du selv. Ok, så var du treig som en snegle og trengte hjelp til å reise deg fra stolen, men du gikk da i hvert fall selv.

Det var surt og kaldt ute, og du ville tilbake til rommet.

Du ville at jeg skulle bli med en tur inn, og jeg forklarte deg ti ganger at det ikke var lov. Og at jeg heller ikke kunne gi deg en klem.

«Jaha,» sukket du og stirret tomt ut i luften. Ifølge kalenderen var det åtte uker siden sist vi så hverandre, men der jeg satt med deg, virket det som om det hadde gått to år, tre år, fem år.

Plutselig så jeg hvor fryktelig syk du hadde blitt. Jeg kjente sorgen over ikke å ha vært der når du trengte meg mest.

Men det aller vondeste er likevel at du ikke forstår hvorfor. At du hver eneste dag har lurt på hvorfor jeg ikke kommer.

Min kjære, gode pappa.

Pia Sabel Gulling har vunnet førstepremien i BTs skrivekonkurranse «Historier fra pandemien» med denne teksten om sin far. Foto: Privat

Denne teksten kom på 1. plass i BTs skrivekonkurranse «Historier fra pandemien». Her er juryens begrunnelse:

Forfattaren har skrive ein sterk og ekte tekst som grip fatt i lesaren. Gjennom skildringar og detaljar gir Pia Sabel Gulling oss eit verdifullt innblikk i ein vanskeleg situasjon. Det er den såre stemma til ei dotter som fortel historia om ein sjuk far. Historia er godt fortald og står fram som ekte. Ho formidlar eit sakn og ein kjærleik som rører lesaren. Ved hjelp av enkel dramaturgi, set ho ord på det mange nordmenn har kjent på i koronatida: Mangelen på kontakt med eldre familiemedlemar og sterk uro for korleis dei har det i karantenen.

De andre prisvinnerne ble trykket i BT torsdag og fredag. Du kan også lese dem under. Flere av bidragene vil bli publisert i BT i løpet av sommeren.

Hva synes du om vinnerteksten? Skriv gjerne noen ord i kommentarfeltet lenger nede!