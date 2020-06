Jeg er hvit i huden, har blå øyne. Tror du jeg har opplevd rasisme?

Små drypp, her og der, gjennom hele livet.

Mamma er norsk, pappa chilensk. Jeg er født og oppvokst i Bergen og har norsk statsborgerskap. Likevel har til og med jeg følt på rasisme, skrive Elen Alicia. Foto: Privat

Debattinnlegg

Elen Alicia Bergen

Synes du jeg ser utenlandsk ut? Og du som har hørt meg prate, høres jeg norsk ut? For deg som kjenner meg, eller vet hvem jeg er: Tror du at jeg har opplevd rasisme?

Jeg er hvit i huden, har blå øyne. Svaret ditt er vel nei?

Men jeg har likevel opplevd rasisme. Ikke mye. Men nok.

Jeg vokste opp i et hjem med to kulturer. To språk. Mamma er norsk, pappa chilensk.

Jeg prater norsk og spansk. Jeg er født og oppvokst i Bergen. Jeg har norsk statsborgerskap. Likevel har til og med jeg følt på rasisme. Og med det lille jeg har opplevd, gir det meg gåsehud når jeg tenker på hvor mye andre, med en annen hudfarge enn meg, opplever i hverdagen sin.

Når jeg har følt hvor ubehagelig noen folk kan oppføre seg mot familien min, og hvor utrolig korttenkte folk kan være, hvor mye har ikke andre opplevd?

Jeg kan «skjule meg» ved å bruke mine to helnorske navn. Navnet Elen Vik skaffer meg jobbintervjuer. Navnet Elen Alicia Castillo Vik gjør det ikke.

Man kan gjerne si at det er tilfeldig, men når det skjer gang på gang, når slutter det å være «tilfeldig»?

Min farmor og tante fikk hele oppgangen i blokken sin sprayet med «DRA HJEM IGJEN». De var den gangen de eneste utlendingene der.

Da jeg gikk på barneskolen, var jeg med pappaen min i banken. Bankdamen henvendte seg konsekvent til meg, ikke til pappa. Til slutt måtte jeg si at «jeg er et barn, jeg skjønner ingenting av dette, det er pappa du må snakke med».

Lavmælte kommentarer om utlendinger når vi gikk tur i byen, hørte jeg også som barn. Pappa tok alt på en fantastisk måte. Hevet seg over det.

Da jeg fikk mitt første barn i 2016, måtte jeg ta keisersnitt. Min snille pappa hjalp meg og ble med til helsesøster for de regelmessige sjekkene babyen min måtte ha.

Helsesøster følte av en eller annen grunn enormt behov for å påpeke gang på gang at «her i Norge» må alle babyer ta vaksine, at «her i Norge» gjør vi det slik og slik. Dette til tross for at pappa allerede stolt hadde fortalt at han tok pappaperm på 1980-tallet uten å få betalt, for å ta meg med til helsestasjonen når jeg skulle få vaksinene.

Jeg hadde også fortalt flere ganger at jeg er oppvokst her, har gått på norsk skole hele mitt liv, og at vi kjenner til vaksineprogrammet, som vi for øvrig støtter. Jeg forstår fremdeles ikke hvorfor hun hadde dette behovet for å påpeke vaksineprogrammet «her i Norge». At hun så på pappa hver gang hun sa det, gjorde at han til slutt følte det som så ubehagelig, at han sluttet å følge meg til helsestasjonen.

Verdens stolteste bestefar følte at det ikke var greit å være med lenger.

I år kom jeg med mitt andre barn til helsestasjonen, og bad om råd om soving. Da kom denne kommentaren: «Dere som har utenlandsk opphav er ofte mer følsomme og myke med ungene når det kommer til legging.»

Ok. Hun mener gjerne ikke noe med disse kommentarene, men hva er formålet? Små drypp, her og der, gjennom hele livet.

Noen lurer på hvorfor vi skal bry oss så mye om protestene i USA akkurat nå. Jeg hører folk si at det ikke er særlig rasisme her i Norge. Det er feil. Om det ikke er så tydelig for alle, er det tydelig nok for dem som opplever det. Og det er mange.

Det jeg har opplevd, virker sikkert ikke som særlig mye for mange, og det er det virkelig ikke, heller.

Jeg har aldri, og kommer aldri, til å måtte være redd for politiet når jeg er i USA og besøker familien min der.

Jeg trenger ikke forklare ungene mine hvordan de må si at de ikke er farlige eller har våpen, om de blir stoppet av politiet, slik mange i USA må med sine barn. Barn!

Jeg trenger ikke være redd for at noen angriper ungene mine på grunn av hudfargen deres. Jeg har aldri fått hatmeldinger, eller blitt nektet inngang noen steder på grunn av min hudfarge.

Rasisme er ikke noe man blir født med, men noe man lærer. Og mine barn skal lære at alle mennesker er like mye verdt. Slik mine fantastiske foreldre lærte meg at alle er like.

Jeg håper at mine barn kan bruke hele navnet sitt, uten å tenke over det.

Og viktigst av alt: At alle som har en annen hudfarge enn hvit, kan vandre frie rundt og føle seg like mye verdt som alle andre.

Det er vårt ansvar, folkens! Det jeg og familien min har opplevd, er småtterier i forhold til hva andre opplever. Jeg nyter tross alt likevel de fleste fordelene man har i Norge og i verden som hvit. De som protesterer i USA i dag, har en meget god grunn for det. Derfor skal du bry deg om protestene i USA.

Rasisme. Må. Ta. Slutt. Nå.