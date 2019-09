Samfunnet må vernes mot skrivefeil

Daniel Bolstad-Hageland Lærer i Bergen

«Vent litt. Skrev du faktisk ’mengde trenings leker’? Huff. Ok. Jeg må finne frem den røde pennen min for å lære deg en liten lekse. Det er en klassisk særskrivingsfeil, det her. Skjønner du? Du må skrive ’mengdetreningsleker’. Altså, alle ordene må samles til ett ord. Har du forstått det nå, eller?»

De er overalt og kommer helst frem når mørket har lagt sin hånd over byen. De har tatt på seg en oppgave ingen har gitt dem. Rettskrivningsbrillene tas på. Kaffen settes over. Og den digitale enheten ligger på sofakanten, fulladet.

Samfunnet må beskyttes og vernes mot skrivefeil.

Grammatikkpolitiet. Orddelingskontrollen. Stavetilsynet.

«To Protect and to Serve».

Dersom du skulle oppleve å bli rettet på – for all del – ikke skriv tilbake at du heller vil ha svar på spørsmålet du stilte, fremfor rettskrivningstips. Bensin på bålet, sier jeg. Da tar det ikke lang tid før noen drar frem krenkepisken fra under sengen.

«Hei! Hva skjer her? Tåler ingen å bli korrigert? For et krenkelseshysteri vi lever i! Folk tåler jo ingenting lenger.»

Det beste du kan gjøre er å takke for veiledningen. Og vente pent på svar fra andre som tar seg til bryet med å gi råd om det du faktisk lurer på.

Publisert 26. september 2019 18:10